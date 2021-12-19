Кинолог рассказал, как пандемия COVID-19 повлияла на выбор кличек для собак

Пандемия коронавируса и сопутствующая ей тревожная обстановка в мире повлияли на собаководов в вопросе выбора кличек. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, отметив, что с 2020 года хозяева регистрируют собак с кличками Пандемия и Вирус.

Примечательно, что бультерьер, в кличке которого присутствует слово "пандемия", появился в России еще в 2019 году, пишет РИА Новости. В 2020 и 2021 годах похожие имена получили сибирский хаски и длинношерстный колли.

В прошлом году были зарегистрированы пять собак по кличке Вирус - немецкая овчарка, бультерьер, цвергшнауцер, немецкий охотничий терьер и йоркширский терьер. Также был зарегистрирован кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которого назвали Вирус Коронный. "Есть собака, которая носит кличку Вирус оф кинг - ее зарегистрировали в 2021 году", - рассказал Голубев.

Еще одной интересной кличкой, которую недавно дали собаке в России, стал Скид ковид. Еще две собаки носят клички, в составе которых есть слово "прививка".

"Видимо, сложившуюся ситуацию собаководы воспринимают с юмором и не боятся давать собакам такие клички", - заключил кинолог.