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19.12.2021 17:50
Рубрика: Экономика

Китай сокращает производство пищевых добавок

Текст: Татьяна Карабут
Врачи все время советуют есть натуральные продукты и не увлекаться пищевыми добавками. Уже через пару-тройку недель так и произойдет, причем независимо от желания потребителей. Производителям колбас, чипсов, газировки и полуфабрикатов - в общем всего вкусненького - придется менять рецепты или делать меньше продукции. Китайцы сокращают выпуск всех пищевых ингредиентов, которые производит КНР, но не производим мы. Лимонная кислота уже в дефиците.

Накануне зимней Олимпиады китайские власти могут приостановить выпуск продукции, чтобы максимально снизить выбросы вредных веществ, рассказали "РГ" в Русско-Азиатском союзе промышленников и предпринимателей. Уже сейчас ряд заводов по производству пищевых добавок (в том числе лимонной кислоты, цитрата натрия, глутамата натрия) принимают новые заказы на август 2022 года и информируют о частичной или полной приостановке производства на три месяца (декабрь - февраль). В итоге логистический кризис, о котором говорилось ранее, может наложиться на дефицит из-за остановки производства. В этом случае рост цен на ряд добавок может превысить 100-150%, что может привести к новой волне удорожания пива, лимонадов, кондитерских изделий, причем пик роста цен может прийтись на январь - март, считают в союзе.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Названы главные способы снижения цен на продукты

По сути мы столкнулись с сырьевым кризисом, считает президент Союза производителей пищевых ингредиентов, профессор, директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Савенкова. Это усугубляется тем, что цены на конечную продукцию государство пристально контролирует, и возможности увеличения цен нет, а издержки производства значительно выросли. Если в 2020 году причинами роста цен были в основном удорожание логистики, увеличение расходов по обеспечению санитарных требований, то в 2021 году крупные производства по миру уже останавливались из-за экологической повестки.

По оценке Савенковой, удельный вес применения пищевых ингредиентов при производстве продуктов составляет от 0,1 до 20%. Российский рынок пищевых ингредиентов оценивается приблизительно в 3 млрд долларов при среднем темпе роста 6-7% в год и характеризуется высокой импортозависимостью. Совокупный импорт пищевых ингредиентов в Россию по итогам 2019 года составил около 555 тыс. тонн на 2,06 млрд долларов. Большая часть импорта приходится на пищевые добавки - около 500 тыс. тонн на 1,56 млрд долларов в ценах 2019 года. Сегодня заявлено несколько инвестпроектов в секторе, но инвесторы действуют осторожно, а меры поддержки таких производств запаздывают или недоступны, говорит Савенкова.

Проблему подтвердили "РГ" в "Союзнапитках" и Национальном союзе мясопереработчиков. К примеру, российские производители соковой продукции и безалкогольных напитков уже столкнулись с резким ростом цен на лимонную кислоту и сбоями поставок. По словам президента "Союзнапитков" Максима Новикова, цены выросли в несколько раз, и если ситуация не стабилизируется, то проблема может отразиться на ценообразовании напитков, в производстве которых используется лимонная кислота.

Между тем

Россиянам не стоит опасаться дефицита кофе. Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. тонн. Сейчас ситуация с его поставками оценивается как стабильная, перебоев не ожидается, заверили в минсельхозе. В ведомстве отметили, что у ряда российских производителей есть свои плантации в Колумбии и Доминикане. При этом в нашей стране действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.

Накануне о его возможном подорожании сообщили СМИ. Еще в ноябре цены на арабику достигли 10-летнего максимума из-за засухи и морозов в Бразилии, дождей в Колумбии, гражданской войны в Эфиопии и дефицита контейнеров.

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