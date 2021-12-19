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19.12.2021 12:44
Рубрика: Общество

Корабль "Союз МС-20" готовится к расстыковке с МКС

Текст: Наталия Ячменникова

Посадка спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-20" запланирована на утро 20 декабря. На Землю с Международной космической станции возвращаются космонавт Александр Мисуркин и космические туристы из Японии Юсаку Маэзава и Йозо Хирано.

Фото: NASA/nasa.gov
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Как сообщили в Роскосмосе, закрытие переходных люков между "Союз МС-20" и модулем "Поиск" российского сегмента станции запланировано сегодня в 22:20 - 22:30 по московскому времени.

В 2:49 20 декабря должна быть выдана команда на расстыковку. Дорога с орбиты займет три часа с небольшим. Вход спускаемого аппарата корабля в атмосферу Земли намечен на 5:50, а приземление ожидается в 6:13 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Японский бизнесмен Маэзава и его помощник Хирано прилетели на МКС вместе с Мисуркиным 8 декабря. Они стали первыми космическими туристами за последние двенадцать лет. И это первый экипаж, где туристов сразу двое, а не один.

Маэзава выложил в своем YouTube-канале несколько видеороликов о своем пребывании на станции: как перемещается по станции, фотографирует Землю из космоса, чистит зубы. Но, пожалуй, самое интересно - это символический матч по бадминтону, который прошел в невесомости. "Роскосмос", в свою очередь, показал видео этой увлекательной игры с участием почти всего экипажа МКС. Надо видеть, какие это были захватывающие эмоции.

Общество Космос

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