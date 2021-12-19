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19.12.2021 22:47
Рубрика: Экономика

Лекарства по завышенным ценам выведут из оборота

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Столичный выпуск № 288(8639)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Росздравнадзором будет выводить из оборота лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с необоснованно завышенными ценами. Продажу такого препарата запретят, если его производитель по требованию ФАС в течение 20 рабочих дней не снизит его стоимость или письменно не обоснует ее, сообщили "РГ" в ведомстве.

"В перечень ЖНВЛП входят лекарства, цена на которые регулирует государство. Теперь, если игнорируется требование о ее снижении, то ранее зарегистрированная предельная стоимость на препарат отменяется, а продавать его компании запретят вовсе", - пояснили в ФАС.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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В ведомстве обратили внимание, что завышенной считается в том числе зарегистрированная внутри страны стоимость на лекарство, если она превышает экспортные цены на него. Поэтому, если производитель после регистрации или перерегистрации цены на препарат в России снижает ее за границей, то он обязан опустить цену также на территории нашей страны и своевременно уведомить об этом ФАС и Росздравнадзор.

"Логично, если у производителя есть возможность продавать лекарство дешевле, то он должен применять это ко всем рынкам, в том числе к российскому. И если производитель по каким-либо причинам "забыл" о своих обязанностях, то ему сначала напомнят о них и только потом последуют крайние меры", - говорит исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

В этом году ФАС направила требования о необходимости снижения цены на 51 препарат. В 43 случаях производители его выполнили и уменьшили стоимость лекарств в среднем на 30%.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Правительство Росздравнадзор

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