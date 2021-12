МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО по обеспечению безопасности

Форсированное повышение боевого потенциала западного военно-политического блока под предлогом "российской угрозы", ускоренное развитие военной инфраструктуры на "восточном фланге" с неясными конечными целями, завершение процесса отладки логистических цепочек по оперативной переброске натовских войск на восток, быстрое накапливание наступательных сил и средств в приграничных с РФ государствах и агрессивные планы Брюсселя по дальнейшей экспансии на постсоветском пространстве. Все это не оставляет Москве другого выбора кроме перехода к жестким и решительным действиям, направленным на гарантированное обеспечение собственной безопасности и национальных интересов.

Enough is enough ("Хватит - значит хватит") - так охарактеризовал сложившуюся в отношениях РФ - НАТО тревожнейшую ситуацию замглавы российского МИД Сергей Рябков. Его коллега Александр Грушко добавил, что в отношениях России и альянса действительно наступил "момент истины", сформулированные Москвой предложения нацелены на отход от "опасной черты", а при отказе НАТО от укрепления взаимной безопасности наша страна перейдет в "режим создания контругроз".

В том, что опасность прямого столкновения стремительно повышается сомневаться не приходится - от Балтики до Черного моря нарастающая военная активность блока приняла откровенно угрожающий для России характер. В Прибалтике развертывание существенных сил НАТО, ранее осуществлявшееся на ротационной основе, стало постоянным и постоянно укрепляется в рамках программы усиленного передового присутствия (Enhanced Forward Presence). На учениях в Польше, Румынии, Болгарии обкатана концепция "4 по 30", согласно которой 30 натовских батальонов, 30 эскадрилий и 30 военных кораблей будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или ранее. Грецию в последние годы превратили в транспортно-логистический узел, через который стратеги в штаб-квартире НАТО планируют быстро перебрасывать свои войска в Причерноморье.

В этом году на "восточном фланге" НАТО проведены крупнейшие за последние 25 лет маневры Defender Europe. Брюсселем разработаны планы наступательных операций против Калининградской области, о чем не раз проговаривались натовские генералы.

О том, что в Североатлантическом альянсе - формально организации коллективной обороны - всерьез готовятся к реальному конфликту с Россией, европейские дипломатические источники на условиях анонимности сообщали "РГ" еще несколько лет назад, несмотря на звучащую же из уст генсека НАТО Йенса Столтенберга мантру "о повышении устойчивости" альянса.

Так что же конкретно в этих условиях предлагают североатлантическим партнерам на Смоленской площади? Распространенный 17 декабря проект международно-правового договора состоит из девяти пунктов, которые базируются на основополагающих принципах устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта СБСЕ, Хартии европейской безопасности и других международных соглашений. Сторонам (РФ и странам - членам НАТО) предлагается юридически гарантировать исключение дальнейшего расширения Североатлантического альянса и присоединение к нему Украины, отказ НАТО от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию сторон соглашения.

Также предлагается не рассматривать друг друга в качестве противников, закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы. Принципиально важной является статья 4, которая предусматривает отвод всей военной инфраструктуры НАТО на позиции 1997 года, то есть реинкарнацию конфигурации развернутых сил и средств альянса на момент заключения Основополагающего акта Россия - НАТО. Напомним, что с тех пор западный военный союз успел расшириться 5 раз, поглотил 14 новых стран и довел состав до круглой цифры в 30 государств-членов.

Российские предложения - серьезнейшие. Ведь выдвинутый Москвой проект договора фактически ведет к кардинальному пересмотру основополагающих принципов Вашингтонского договора и устава блока. Без одобрения Североатлантическим советом этого не сделать. А в этом основном натовском органе принятия политических решений, как известно, правом вето обладает каждый участник.

Это в теории. На практике же все 30 стран голосуют ровно так, как скажет "самый старший товарищ". Именно на серьезный диалог с Вашингтоном в первую очередь и рассчитывают в Москве. "Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США, - подчеркнул замглавы МИД России Рябков. - Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии".

В этом смысле опубликованный договор следует рассматривать не как ультиматум, а именно как приглашение к такого рода диалогу. Причем приглашение, не терпящее отлагательств и дипломатических экивоков. По словам Рябкова, наша сторона готова приступить к переговорам "хоть завтра". Вопрос в том, готовы ли контрпартнеры к серьезному обсуждению российских "красных линий"? Опыт, накопленный за годы взаимоотношений России и НАТО,, отнюдь не обнадеживает.

Общеизвестно, что на происходивший с этого времени фактический развал архитектуры международной и европейской безопасности - отмирание договоров по ПРО, ДОВСЕ, ДРСМД, ДОН, призывы созвать Совет Россия - НАТО в кризисные периоды, российские предложения по мораторию на размещение ударных вооружений в Европе - Брюссель реагировал вяло или индифферентно. Игнорируя российские озабоченности, во всем поддерживая Вашингтон и неизменно сваливая на Москву вину за деградацию ситуации с безопасностью в Европе.

Первая реакция из-за океана на предложения Москвы поставить подписи под гарантиями взаимной безопасности оказалась противоречивой. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, не отвергнув в принципе идею переговоров, заявила, что США не станут вести с Россией консультации по вопросу о безопасности без европейских союзников.

По ее словам, госдеп уже приступил к обзвону партнеров по НАТО. Генсек альянса Столтенберг в интервью французской газете Le Journal du Dimanche также признал необходимость обсуждения мер по укреплению доверия, контролю над вооружениями, обеспечению прозрачности учений, снижению рисков и напряженности, но при этом подчеркнул, что альянс не отступит от своих основополагающих принципов. Быстрее всех со своей позицией определились "на северах" Европы.

Как сообщает РИА Новости, в минувшую пятницу прошло совещание министров обороны восьми скандинавских и прибалтийских стран, которые сошлись во мнении, что это именно "Россия представляет наибольшую военную угрозу", а "государства Запада не могут согласиться ни при каких условиях" с требованиями РФ. Что произойдет дальше? Не исключено, что в НАТО постараются потянуть время, "замылив" актуальность российских инициатив и сформулировав свою программу-максимум для геополитического торга с Москвой.

На следующей неделе в США и Европе будут отмечать католическое Рождество, в преддверии которого жизнь в западных центрах принятия решений традиционно замирает. А через неделю уже Россия уйдет в режим новогодних праздников, которые продлятся до 9 января. До этого времени, скорее всего, каких-либо серьезных подвижек по предложенным США и НАТО переговорам не произойдет.