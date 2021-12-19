Мигранты пересылают домой миллиарды долларов в год

Из России в страны СНГ частные лица отправляют 6,2 млрд долларов ежегодно, следует из данных ЦБ. Основная часть этой суммы - заработки трудовых мигрантов, которые они посылают домой. 97,4% иностранных работников оказывают помощь семье таким способом. Остальные или возят сами, или передают через земляков, рассказали в Федерации мигрантов России.

За первые 10 месяцев этого года перевели уже больше 6,24 млрд долларов, то есть за год сумма может превысить 7,5 млрд, считает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. Из чего складываются эти капиталы? Мигранты-строители в среднем получают около 54 тыс. рублей в месяц, иностранные работники в сфере транспорта и логистики - 52 тыс., в промышленности - 46 тыс., в торговле - 44 тыс., в охране и безопасности, а также ЖКХ - 41-42 тыс., в сельском хозяйстве средний месячный заработок мигрантов - 37 тыс. рублей. Эти цифры показало исследование, проведенное федерацией и учеными из МГУ. Для сравнения, средняя зарплата в стране, по данным Росстата, составляет 54,7 тыс. рублей в месяц, а медиана - 32,4 тыс. То есть доходы многих приезжих превышают заработки россиян.

Мигранты - не иммигранты, они к нам приезжают именно на заработки, за что их и ценят работодатели. Эти люди готовы впахивать, не ссылаясь на усталость и нормы Трудового кодекса. В столичных салонах красоты и барбер-шопах квалифицированные мастера из Средней Азии зарабатывают не меньше 100 тыс. рублей, рассказал источник в индустрии красоты. Правда, для этого они вкалывают по 11 часов пять дней в неделю, превышая в полтора раза предельно допустимую по закону нагрузку. Впрочем, такие переработки и для многих россиян вполне обычное дело.

Чем выше заработок мигранта, тем большую часть своего дохода он может отправить на родину. Налоги большинство платит по патенту (13% с доходов), либо налоги за них платят работодатели (13%, если работник является налоговым резидентом РФ - проводит тут более 183 дней в году, и 30%, если нет).

Половину зарплаты отсылает каждый пятый иностранный работник, больше 75% - каждый шестой. По расчетам Национального рейтингового агентства, за прошлый год из России в страны СНГ частные лица совершили почти 25 млн переводов. Для сравнения, годом ранее их было16,6 млн. За 10 месяцев 2021 года было совершено уже 24,4 млн переводов. Правда, в 2019 году средний размер одного перевода был на треть больше.

Половину зарплаты отсылает каждый пятый иностранный работник, больше75% - каждый шестой

Всего в России около 10 млн трудовых мигрантов, во время пика пандемии выехать смогли только 4% из них, считает президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. При сильно ограниченном авиасообщении и, по сути, закрытых на карантин границах республик они вынуждены были оставаться в России. Когда сообщение стало налаживаться, возобновился небольшой поток из стран исхода и обратно - кто-то отправился домой на побывку, кто-то окончательно возвращался к семье, а кто-то, наоборот, отправился на заработки. Значительно численность иностранных работников за полтора минувших года не изменилась, считает Коженов.

В России весь этот год наблюдается острый дефицит кадров. Он возник из-за того, что во время пандемии сотрудники старшего возраста были принудительно отправлены по домам, чтобы сократить риски их заражения ковидом, части работодателей пришлось сократить штаты, объяснили в Ассоциации частных агентств занятости. Затем, когда экономика начала восстанавливаться, персонал, в том числе производственный, потребовалось вернуть к станкам и конвейерам. Но это оказалась не так просто сделать: кто-то по-прежнему боится заразиться и остается дома, кто-то решил уже не возвращаться на работу, кто-то успел устроиться в другое место. Бизнес попытался решить проблему привычным способом - заместить свободные вакансии мигрантами, но их на всех не хватает. Обеспечить их дополнительный приток в Россию немедленно сложно - транспортное сообщение полноценно не восстановилось.

Тем не менее мигрантов в России будет с каждым годом все больше и больше, постепенно они начнут занимать все более высокие должности, зарабатывать больше денег, без этого наша экономика развиваться не сможет, уверен руководитель Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. Он обращает внимание на демографическую ситуацию: сейчас в нашей стране выходит на пенсию вдвое больше людей, чем на рынок труда. Дно демографической ямы дошло до трудоспособного возраста, растущей экономике нужны рабочие руки, и взять их можно только за границей, считает он. Поэтому и переводы заработанных денег из России в соседние страны, откуда к нам приезжают трудовые ресурсы, будут только возрастать.