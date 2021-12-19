Минтруд подтвердил удвоение выплат медикам за работу в новогодние каникулы

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков подтвердил, что выплаты для медицинских сотрудников, которые будут работать в новогодние выходные, будут начисляться по двойному тарифу. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

"Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу", - сказал Котяков.

Ранее удвоить специальные надбавки медикам в новогодние дни поручил президент Владимир Путин. Глава Минфина РФ Антон Силуанов заверил главу государства, что такая возможность у бюджета есть.

"По оценкам это будет стоить чуть больше восьми миллиардов рублей. Такие ресурсы мы найдем в бюджете", - пояснил министр.