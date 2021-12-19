Мишустин назвал ориентиры для российских фильмов, снятых с господдержкой

С 1 февраля по "Пушкинской карте" станут доступны билеты в кино на российские фильмы. На определенный лимит владелец за год сможет посетить около семи сеансов. Получая поддержку от государства, участники киноиндустрии должны быть готовы к отстаиванию культурного суверенитета, ценностей, традиций страны, бережно и аккуратно относиться к истории России и ее наследию, считает премьер-министр Михаил Мишустин. "Важно, чтобы эта дорога была с двусторонним движением", - подчеркнул он.

Добавить возможностей "Пушкинской карте" предложил президент страны, узнав, что выделенные на нее средства по итогам года будут использованы далеко не в полном объеме, а в следующем году вместе с увеличением номинала карты финансирование тоже вырастет. Появилась идея - разрешить молодежи ходить и в кино. Но не на любое, только на российские картины.

Эта опция станет доступна с 1 февраля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. На все - а в следующем году номинал "Пушкинской карты" увеличивается с трех до пяти тысяч - погулять не получится. "Мы дали держателям карты возможность выбора: либо потратить все пять тысяч рублей на театры, музеи и так далее, либо до двух тысяч рублей из этой суммы на билеты в кино. По нашим оценкам, при таком подходе молодой человек может купить около семи билетов в кино в год", - сказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Такой подход позволит увеличить интерес молодежи к российскому кино, но не ударит по музеям, театрам и концертным залам.

Полтора месяца потребуются, чтобы кинотеатры успели технически подготовиться: для продажи билетов по "Пушкинской карте" им придется, пояснила вице-премьер, разместить на своих сайтах отдельные кнопки и приобрести специально выделенные "белые" банковские терминалы.

Но и вознаграждение за эти хлопоты может быть неплохим. Дополнительные доходы киноотрасли в следующем году составят около шести миллиардов рублей. А Михаил Мишустин пересчитал их на всю молодежь страны в целом: "Если посмотреть, у нас количество наших молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет составляет примерно 13 миллионов человек. Если взять общую емкость этого - 2000 рублей, соответственно, это сегодня уже размер 26 миллиардов рублей, за которые можно побороться хорошими, качественными фильмами".

"Пушкинская карта" действует с сентября, и за это время ее оформили 3,5 миллиона человек, в учреждениях культуры держатели карт оставили 1,42 миллиарда рублей. "Приобретено свыше 2,2 миллиона билетов", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Правительственный совет обсудил, как дальше продвигать отечественную киноиндустрию. За десять лет доля российских фильмов в кинопрокате страны выросла с 14 до 30 процентов. В последние годы, по словам главы кабмина, отечественные фильмы собирают в стране самую большую кассу и становятся лидерами проката, занимают ведущие позиции по просмотру на глобальных онлайн-платформах. "Это хороший ориентир для дальнейших шагов по развитию киноиндустрии", - полагает Мишустин.

Минкультуры намерено в начале следующего года представить в правительство концепцию развития кинематографии на срок до 2030 года, сообщила глава ведомства Ольга Любимова. На национальном рынке доля зрителей российского кино должна быть не менее 30 процентов, а отечественному кинематографу предстоит войти в первую пятерку в мире.

В 2022 году киноиндустрия получит не менее 17 миллиардов рублей

Критически важным пунктом министр считает сохранение и развитие государственных киностудий в основных центрах развития кинопроизводства - в Москве и Санкт-Петербурге. "Это обусловлено наличием спроса со стороны киноиндустрии на аренду павильонов, реквизиты и услуги кинопроизводства, со стороны общества - на образовательные и культурно-просветительские программы", - объяснила Любимова.

У российского кино с помощью постоянной господдержки сегодня достаточно сильные позиции, считает Михаил Мишустин. На кино - вопрос уже согласован с президентом - правительство в 2022 году добавит еще 5,5 миллиарда рублей. Четыре миллиарда получит Фонд кино под зрительское кино, полтора миллиарда - министерство культуры. Премьер суммировал все с учетом денег от "Пушкинской карты": "Итого примерно в 2022 году киноиндустрия получит не менее 17 миллиардов рублей. Это уже хорошие средства, на которые можно произвести отличные работы и побороться в том числе с мировыми производителями этого контента".

Вкладываясь в российскую киноиндустрию, государство ждет от нее как минимум ответственности, заметил глава правительства. "Эта история, которая связана с любовью к Родине, к семье, справедливостью, сохранением исторической правды, или, как выразился президент, на основе здорового консерватизма, должна присутствовать в тех самых ориентирах, которые мы будем ожидать от государственных вложений", - сказал Мишустин.