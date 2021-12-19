Мишустин подписал распоряжение о преобразовании издательства "Наука"

Председатель кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о реорганизации ФГУП "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительный центр "Наука" в форме его преобразования в федерального государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Издательство "Наука".

Основной целью деятельности ФГБУ станет редактирование, издание и распространение научных трудов организаций, подведомственных Минобрнауки. Это министерство совместно с Росимуществом должны не позднее 1 мая 2022 года провести мероприятия, связанные с этой реорганизацией.

Отметим, что руководство РАН неоднократно заявляло о том, что основанное в 1923 году издательство "Наука", которое многие десятилетия было главным издателем научной литературы, а полвека назад было крупнейшим в мире, сейчас находится на грани банкротства.

Правительственный документ должен способствовать возрождению издательства.