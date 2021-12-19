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Рубрика: В мире

На Филиппинах 75 человек стали жертвами тайфуна "Раи"

Фото: AFP/Erwin MASCARINAS Фото: AFP/Erwin MASCARINAS
Фото: AFP/Erwin MASCARINAS

На Филиппинах по меньшей мере 75 человек погибли в результате удара тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse.

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
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Отмечается, что это не окончательные данные, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация, пишет ТАСС. Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.

По данным метеорологической обсерватории Гонконга, "Раи" - стал 22-м тайфуном в этом сезоне. Он сформировался в западной части Тихого океана. Прогнозируется, что в воскресенье днем эпицентр стихии будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины

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