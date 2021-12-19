На Филиппинах 75 человек стали жертвами тайфуна "Раи"

На Филиппинах по меньшей мере 75 человек погибли в результате удара тихоокеанского тайфуна "Раи". Об этом в воскресенье сообщило агентство France-Presse.

Отмечается, что это не окончательные данные, так как из-за проблем со связью к настоящему моменту поступила не вся информация, пишет ТАСС. Ранее были опубликованы сведения о 33 погибших.

По данным метеорологической обсерватории Гонконга, "Раи" - стал 22-м тайфуном в этом сезоне. Он сформировался в западной части Тихого океана. Прогнозируется, что в воскресенье днем эпицентр стихии будет находиться в акватории вьетнамской провинции Биньдинь.