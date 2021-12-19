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19.12.2021 17:44
Рубрика: Экономика

На праздники в России запустят более 500 дополнительных поездов

Текст: Евгений Гайва
На новогодние праздники по России запустят более 500 дополнительных поездов. Составы выйдут на линии с 24 декабря и будут ходить по 9 января, рассказали в РЖД. Это поможет удовлетворить возрастающий на праздники спрос. Усилят самые востребованные маршруты. Они свяжут Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры. Пик поездок на поездах ожидается на 29 и 30 декабря 2021 года, а также на 8 и 9 января 2022 года.
Среди тех, кто планирует путешествие по стране, примерно 95% уже прошли вакцинацию. Фото: РИА Новости Среди тех, кто планирует путешествие по стране, примерно 95% уже прошли вакцинацию. Фото: РИА Новости
Среди тех, кто планирует путешествие по стране, примерно 95% уже прошли вакцинацию. Фото: РИА Новости

Регионы, в свою очередь, смягчают требования накануне праздников: во Владимирской области приняли решение не вводить систему проверки QR-кодов в общественных местах, не будут вводить QR-коды до 15 января в Калужской области, не будут просить QR-коды при входе в торгово-развлекательные центры в Ивановской и Тульской областях. В Карелии разрешили заселять гостей без QR-кодов в гостиницы, имеющие "паспорт коллективного иммунитета".

Среди тех, кто планирует путешествовать по стране, 95% уже прошли вакцинацию

При этом в новогодние путешествия по России отправятся в основном туристы, уже прошедшие вакцинацию и готовые предъявлять QR-код по первому требованию. Их ждут во всех уголках страны, но и к непривитым власти некоторых регионов ослабляют требования перед праздниками, чтобы не отпугнуть гостей.

Активные путешественники заранее планировали поездку и сейчас уже готовы к различным санитарно-эпидемиологическим требованиям, говорит генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Если в среднем в России, по данным оперативного штаба, вакцинировано около 56% населения, то среди тех, кто планирует поехать по стране, примерно 95% прошли вакцинацию", - отмечает он. Требование предъявить QR-код при заселении в гостиницу, посещении ресторана или музея не станет препятствием для туристов.

В основном туристы опасаются введения ограничительных мер, связанных с закрытием туробъектов, ресторанов, считает руководитель Ассоциации московских туроператоров по внутреннему и въездному туризму Татьяна Козловская. Поэтому путешественники по-прежнему ждут до последнего, не покупают заранее туры или билеты.

Но столь серьезные меры в регионах накануне Нового года почти не применяют, говорят представители туриндустрии. Во всяком случае нет жестких ограничений в Центральной России. В этом году Нижний Новгород является новогодней столицей страны, на него большой спрос.

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