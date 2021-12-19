Народная милиция ЛНР ответила ВСУ огнем после гибели ополченца

Двое украинских военных погибли, еще один получил ранение в результате ответного огня, открытого Народной милицией ЛНР по позициям ВСУ в субботу, 18 декабря. Об этом сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко.

По его словам, ранее украинские войска обстреляли территорию ЛНР после 15 дней тишины. Жертвой агрессии стал один ополченец, еще один был ранен. "Вынужденным ответным огнем из незапрещенного минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена", - цитирует Филипоненко РИА Новости.

Он отметил, что командование Народной милиции "настоятельно рекомендует киевским боевикам" отказаться от обстрелов, поскольку такие действия, с одной стороны, приведут к жертвам, с другой - обострят и без того сложную ситуацию в регионе.