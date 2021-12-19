НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе

Страны НАТО обсудят на следующей неделе предложения России по гарантиям безопасности. Об этом проинформировала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт во время визита в Литву.

"Мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно", - отметила глава минобороны Германии. По ее словам, инициативы Москвы станут темой заседания Совета НАТО, которое состоится на следующей неделе. Как ожидает Ламбрехт, члены альянса во время консультаций дадут понять, что не допустят, чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать.

Напомним, в минувшую пятницу МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и Североатлантического альянса. В них содержится призыв прекратить любое расширение НАТО на восток и "не размещать оружие и силы" там, где это "будет воспринято другой стороной как угроза национальной безопасности".

По мнению заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко, Россия подошла к моменту истины в отношениях с НАТО, когда надо принципиально определяться. "И мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся как-то отмахнуться либо заболтать", - отметил он. По словам дипломата, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. "Наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и все-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности", - пояснил Грушко.