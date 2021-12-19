Названы продукты, повышающие риск смерти на 40%

Ученые из фонда British Heart Foundation сообщили, что обнаружили группу продуктов, повышающих риск смерти от заболеваний сердца и сосудов на 40%. Исследование было опубликовано в медицинском журнале European Heart Journal.

В исследовании приняли участие более 1,1 тысячи человек в возрасте около 67 лет, все они имели диагностированные заболевания сердечно-сосудистой системы. Ученые наблюдали за респондентами более десяти лет и проанализировали их пищевые привычки.

Оказалось, что у добровольцев, в рационе которых было много ультраобработанных продуктов, имели более высокие риски смерти в целом, и в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний - на 40%. Авторы исследования отметили, что людям, имеющим такие заболевания, можно рекомендовать более здоровый рацион.

К ультраобработанным продуктам, согласно использованной в исследовании классификации, относится пища, содержащая гидрогенизированные жиры, модифицированные крахмалы, соевый белок, мясо, полученное методом механической обвалки, и так далее. Как сообщили специалисты, в Великобритании на продукты ультраобработки приходится более половины всех потребляемых калорий.

Для снижения рисков, передает Express со ссылкой на ученых, рекомендуется увеличить количества клетчатки в рационе, снизить содержание соли, сахара и насыщенных жиров. Однако стоит помнить, что диету, способную помочь в терапии, может подобрать только лечащий врач.