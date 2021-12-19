Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками"

"Опасными дураками" назвал противников вакцинации от коронавируса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Одним словом это не выразишь", - сказал он в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1".

Другие участники фильма также дали свои комментарии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает агитацию антипрививочников неразумными действиями. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что так поступают люди, пораженные страхом. Резче других высказывались медики, называвшие противников вакцинации "воинствующим невежеством и даже идиотами".