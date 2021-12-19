Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России

Президента Владимира Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Смертность, действительно, высокая. Это трагедия, потому что уже на протяжении долгого времени каждый день мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно", - сказал он в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1".

Песков рассказал, какая ситуация с коронавирусом в администрации президента. Большинство сотрудников или уже переболели, или вакцинировались, а кто-то успел и то, и другое. Есть и те работники, кто не хочет делать прививку, признал представитель Кремля. "Мы их убеждаем, они видят вокруг тех, кто тяжело болеет", - пояснил он.

"Поскольку у нас производство похоже на доменную печь - непрерывное, - поэтому мы не прерываемся. Все локдауны мы все равно работаем. Но все-таки какую-то часть людей мы стараемся уже на "дистанцию" переводить", - сказал Дмитрий Песков.