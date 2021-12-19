Песков рассказал про эпидбезопасность Путина

Эпидемиологическая безопасность президента обеспечивается, Владимир Путин и привился, и ревакцинировался, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1".

На вопрос, есть ли план, если кто-то заразит президента, Песков ответил: "Он же Путин, кто его заразит?". "Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе - именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность", - сказал пресс-секретарь главы государства. "И именно поэтому президент - как ответственный гражданин РФ - привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - пояснил он.

Практически сошли к нулю массовые мероприятия без какой-либо дистанции и ограничений, везде QR-коды и ПЦР-тесты, заметил Песков. "А когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют", - добавил он. Из тех, кто на протяжении долгого времени общается с Путиным, кому-то приходится проходить карантин определенное количество дней, рассказал пресс-секретарь главы государства. И в каждом случае медики определяют эту продолжительность в зависимости от ситуации, добавил он.