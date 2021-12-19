Новости

Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
Попова назвала условия для закрытия границ 14:48
Генсек НАТО выступил против проведения конференции с РФ о сферах влияния 14:42
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео 14:41
“Спутник V" могут поставить в страны Африки бесплатно 14:41
Синоптик предрек Москве самый холодный день с 1978 года 14:21
Мишустин подписал распоряжение о преобразовании издательства "Наука" 14:18
Минтруд подтвердил удвоение выплат медикам за работу в новогодние каникулы 13:33
Лавров встретится с главами МИД Южной Осетии и Абхазии 13:00
Порошенко призвал Киев первым отреагировать на предложения РФ о гарантиях безопасности 12:58
Ученые назвали еще один симптом рака поджелудочной железы 12:50
Корабль "Союз МС-20" готовится к расстыковке с МКС 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 15:37
Рубрика: Власть

Песков рассказал про эпидбезопасность Путина

Текст: Кира Латухина

Эпидемиологическая безопасность президента обеспечивается, Владимир Путин и привился, и ревакцинировался, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия 1".

Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками"

На вопрос, есть ли план, если кто-то заразит президента, Песков ответил: "Он же Путин, кто его заразит?". "Об этом не хочется ни думать, ни говорить, это первое, второе - именно поэтому вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его эпидемиологическую безопасность", - сказал пресс-секретарь главы государства. "И именно поэтому президент - как ответственный гражданин РФ - привился, потом ревакцинировался, и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - пояснил он.

Практически сошли к нулю массовые мероприятия без какой-либо дистанции и ограничений, везде QR-коды и ПЦР-тесты, заметил Песков. "А когда речь идет о президенте, то, конечно, участников мероприятия особенно тестируют", - добавил он. Из тех, кто на протяжении долгого времени общается с Путиным, кому-то приходится проходить карантин определенное количество дней, рассказал пресс-секретарь главы государства. И в каждом случае медики определяют эту продолжительность в зависимости от ситуации, добавил он.

Власть Работа власти Госуправление Президент Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
Глава МИД Турции: Убийство посла Карлова не разрушило дружбу Москвы и Анкары
Пожар на "Северной верфи" в Петербурге потушили спустя сутки
Вильфанд: Изменение климата в РФ приведет к волнам аномальной жары летом
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими