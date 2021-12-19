Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев

Всемирная организация здравоохранения буквально в течение нескольких месяцев признает российскую вакцину "Спутник V", убежден пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "И удастся также потом продвинуться на этом пути с европейцами", - заявил он в фильме "Опасный вирус. Второй год" на телеканале "Россия-1".

По словам представителя Кремля, можно долго рассуждать, почему ВОЗ до сих пор не признала отечественную разработку, и что за этим стоит - "некое предвзятое отношение к нам или абсолютно бюрократические проблемы".

"Возникают трудности, связанные с заполнением документов, связанные с предоставлением нужного набора информации, потому что у нас свои требования, там свои требования. На то, чтобы эти требования как-то поженить, нужно время", - сказал Песков..