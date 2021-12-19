Почему Европа не хочет бороться с героизацией нацизма

О мотивации этих стран - достаточно очевидной - будет сказано ниже, куда больший интерес представляют аргументы воздержавшихся. А это все страны Европы и примкнувшие к ним Турция, Канада и Грузия. Исключений в этом списке стран "первого мира" и стремящихся в него попасть любой ценой всего два: Сербия и Босния с Герцеговиной, наиболее пострадавшие от конфликта этнических национализмов в бывшей Югославии и обеих мировых войнах.

На поверхности здесь лежит историческая память: почти у всех воздержавшихся остались в шкафу скелеты в истлевших от времени мундирах "национальных" дивизий СС, а некоторые - как страны Балтии - регулярно сдувают с них пыль. У многих националисты восьмидесятилетней выдержки в последние годы явочным порядком вернулись в пантеон национальных героев - Хория Сима и Йон Антонеску, Анте Павелич и Славко Кватерник, Виктор Арайс и Ференц Сомбатхейи - список военных преступников, ныне объявляемых на родине борцами с коммунизмом и за независимость, можно продолжить.

Но что бесспорно - это "примирение" объединенной Европы со своим нацистским прошлым, случившееся после распада СССР и выразившееся в постепенном признании коллаборационистов, карателей, членов айнзац-команд и надсмотрщиков в концлагерях "заблудшими душами", а иногда и жертвами той войны. Удивительно, насколько удачно племенные национализмы вплелись в идеологическую ткань объединенной Европы вместе с общечеловеческими ценностями и всевозможными разновидностями свобод.

Против резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма проголосовали только США и Украина.

Из этого списка выбиваются Германия и Польша, чье воздержание действительно сложно объяснить. Предположим, что Германия таким способом стремится провести историческую черту под своей виной за последнее мировое кровопролитие и Холокост, а Польша, унаследовавшая националистические заповеди Пилсудского, попросту плывет в общеевропейской струе.

В действительности каждый уникальный случай объединяет одно: модное в европейских либерально-интеллектуальных кругах и сугубо преступное отождествление нацизма и коммунизма, позорное уравнивание ролей СССР и нацистской Германии, и прямо из этого следующий отказ от Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, с исключением России из составляемого ими же списка "цивилизованных" стран и плохо осознаваемыми последствиями.

Эти последствия прекрасно понимают на родине новой исторической моды - в США. Законодатель евроатлантических поветрий смело голосует против борьбы с героизацией нацизма и соответственно - за нацизм, потому что, во-первых, в стране тотальной свободы фашистские партии не запрещены, а гитлеровская свастика - не порицаемый законом символ. Во-вторых, к нацизму там всегда относились как к политическому инструменту, потому что собственно от нацизма США, для которых главным врагом была Япония, не пострадали. Не случайно именно за океаном нашли убежище, кров, содержание и специфическое применение многие видные нацисты.

Речь не только о ракетчике Вернере фон Брауне, но и тех самых коллаборационистах, привлеченных ЦРУ к борьбе "с Советами" и странами Варшавского договора. Именно Канада и США впитали в себя и придали статус "диаспоры" тысячам беглых бандеровцев, участникам геноцида поляков, евреев, украинцев и русских. Сегодня их потомкам отказавшийся от исторической памяти президент Зеленский хочет поголовно раздать украинские паспорта.

Поэтому и проголосовал представитель Украины в ООН против российской резолюции. Иного поведения от представителя страны, строящей свою идентичность на провинциальном нацизме и рвущейся в не осуждающую это явление Европу, не стоило и ожидать. Да и шакалью природу украинского нацизма не смогут отменить ни Киплинг, ни Дарвин.