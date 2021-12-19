Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей

Рост цен стал одной из самых обсуждаемых тем второй половины этого года. Официальная инфляция чуть превышает 8%, а по ощущениям товары и продукты дорожают в 1,5-3 раза. Как так получается, разбиралась "РГ".

У подорожания всех продуктов питания есть несколько общих причин - в частности, возросшая себестоимость производства и рост цен на транспортировку. Например, в производстве молока "зашиты" расходы на корма и незаменимые импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты, упаковку. Даже в производстве нашей родной картошки и морковки используются импортные семена, которые "привязаны" к курсу валют и мировым ценам. А они, как известно, значительно выросли на все продовольственные товары.

Ведущие мировые экономики напечатали много денег и теперь пытаются потратить их, в том числе на продовольствие, тем самым разгоняя цены. А кроме того, после повсеместных локдаунов мировая торговля стала активно восстанавливаться, поставки стали нагонять время простоев - емкостей для перевозок стало не хватать, а в портах и на таможнях образовались очереди.

Грузоперевозки различными видами транспорта, по оценкам логистических компаний, за год подорожали примерно на 20-50%. По мнению основателя и генерального директора логистической платформы Cargotogo Владимира Павловского, морские перевозки в этом году подорожали в разы и достигли рекордных показателей в 17-20 тыс. долларов за стандартный 40-футовый контейнер. Средняя стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом за 2021 год выросла в среднем на 25-30% по отношению к прошлому году. А средний чек на автоперевозки в этом году прибавил 20% по сравнению с прошлогодними показателями, рассказал он "Российской газете". Но по отдельным направлениям рост составил до 50%.

По данным генерального директора Gebrüder Weiss в России Владимира Серебрякова, ставки по морским контейнерным перевозкам выросли на 50%. Внутрироссийские перевозки подорожали в среднем на 15-20%, а по отдельным направлениям и на все 100%.

Средняя цена на автомобильные грузоперевозки внутри России в течение года, по данным исследования VEB Ventures, выросла на 20%, приводит цифры директор операционного департамента группы компаний AsstrA Денис Гураль. Тарифы на авиаперевозки в среднем выросли на 50%, добавляет заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами компании Stalogistic Александр Видинеев.

Средняя стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом за 2021 год выросла на 25-30% по отношению к прошлому году

Но товары дорожают не только из-за последствий ковида, мирового роста цен или транспорта. Не обошел стороной Россию и мировой энергетический кризис. Рекордные цены на газ и электричество в Европе и Азии автоматически ведут к подорожанию не только всех экспортных товаров - компьютеров, смартфонов, ноутбуков, кофе, фруктов, некоторых лекарств и прочего, но и повышают себестоимость производства внутри России, когда в нем используются импортные комплектующие или ингредиенты. Так, к примеру, в этом году произошло с отечественной бытовой техникой, автомобилями, а также производимым в нашей стране шоколадом.

Свою лепту в подорожание товаров внес рост цен на автомобильное топливо. В рознице с конца прошлого года бензин стал дороже на 8,5%, а дизель - на 9,9%. Затраты на доставку составляют от 1 до 10% от стоимости товара. Причем чем дешевле товар, тем больше в нем топливная составляющая. Яркий пример этому - картофель. Доставка 1 тонны картофеля до магазина займет около 7% от его себестоимости, а доставка целой "Газели" дорогостоящей посуды - меньше 1% от ее цены.

Повлияло на рост цен и подорожание топлива в опте. Сейчас цены на Аи-92 и дизельное топливо снизились, но на пике - в конце лета и осенью - рост составил 20%. Это не могло не отразиться на себестоимости производства сельхозпродукции, животноводства и птицеводства. В цене буханки хлеба 5-10% - топливная составляющая.

Мировой рост цен на нефть и газ также затронул продукцию нефтехимии и производителей упаковки. Например, стоимость зимних шин для автомобилей в России выросла на 15-25%. Цены на полиэтилен, полистирол и полипропилен на мировых рынках выросли на 40-70% с начала года, а в России на 20-30%. Из этих материалов производится упаковка для продуктовых и промышленных товаров. Доля упаковки в себестоимости товара чаще всего составляет от 1 до 7%, но в некоторых случаях, например, с игрушками, достигает 30%.

Ну и наконец подорожание бензина и дизеля в Европе привело к росту себестоимости импортных товаров, доставляемых в нашу страну автотранспортом. Это бытовая химия, хозяйственные товары, вино и другие приятные мелочи. В Италии бензин за год подорожал в среднем на 23%, а дизельное топливо - на 25%, во Франции - на 20% и 21%, в Испании - на 31 и 35%, а в Германии - на 30 и 38% соответственно. Стоимость бутылки вина из этих стран на прилавке в российском магазине из-за этого выросла на 1-2%, а бытовой химии - на 2-4%.

Банк России допускает снижение стоимости ряда подорожавших товаров и услуг в 2022 году. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы исходим из того, что по некоторым товарам и услугам, которые сильно подорожали в этом году, в следующем году возможна коррекция. В одних случаях - благодаря нормализации ситуации со стороны предложения, в других - за счет исчерпания повышенного спроса", - сказала глава ЦБ.

20 процентов составил рост недельных расходов россиян на товары повседневного спроса с 6 по 12 декабря 2021 года, по данным "Ромир"

По ее словам, подобные процессы уже наблюдались: например, на фоне восстановления предложения свинины и мяса кур прекратился резкий рост цен на эти товары. Кроме того, ушел ажиотажный спрос на плиты и металлочерепицу, в результате чего цены на них снизились с июльского пика на 20% и 14% соответственно, добавила Набиуллина.

Она уточнила, что ускорение инфляции в последние месяцы связано и с временными, и с устойчивыми факторами. "К временным можно отнести и сдвиг сроков уборки урожая, и значительный рост цен на новогодние поездки за рубеж, и сохраняющийся дефицит на рынке автомобилей из-за проблем с комплектующими, и ряд других ограничений на стороне предложения", - сказала Набиуллина. Глава ЦБ напомнила, что, по прогнозу регулятора, инфляцию с текущих более чем 8% удастся снизить к концу 2022 года до 4-4,5%, и здесь уже учтены и устойчивое снижение инфляции, и обратное дезинфляционное влияние со стороны части временных факторов.

Инфляция сейчас складывается выше октябрьского прогноза Банка России. В октябре - ноябре месячные сезонно сглаженные темпы роста потребительских цен максимальные за последние шесть лет, отметили ранее в Банке России. Годовая инфляция увеличилась до 8,4% (после 7,4% в сентябре). По оценке на 13 декабря, она составила 8,1%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении, подчеркнули в ЦБ.

Между тем

Все большее количество российских предприятий вынуждены повышать зарплаты работникам двузначными темпами, чтобы удержать их, заявила Эльвира Набиуллина. "В результате увеличения спроса на труд по различным категориям работников транслируется устойчивый рост номинальных зарплат", - отметила она. Глава ЦБ уточнила, что нехватка работников - это один из факторов, который ограничивает возможности предприятий по расширению производства. Им сложно догонять растущий спрос, это говорит об усилении проинфляционных рисков со стороны рынка труда, считает глава ЦБ.

Подготовил Роман Маркелов

Цитата

Антон Силуанов, министр финансов:

"Инфляция у нас выше наших плановых значений, и в текущем году, по оценкам, инфляция будет около 8%. В рамках мер по реагированию и реализации мер денежно-кредитной политики мы видим, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию с тем, чтобы инфляция у нас вошла в наши плановые, таргетные уровни, речь идет о 4%. И мы рассчитываем, что к концу следующего года именно так и произойдет".