Оперштаб: В Москве выявлено 3 013 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщает: в Москве выявлено 3 013 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализировано 717 человек. На ИВЛ находится 531 человек.

В городе выздоровел ещё 2 661 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 834 232. В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.