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19.12.2021 23:09
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве

Текст: Сергей Бабкин

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале опубликовала видео с места убийства двух женщин.

Судя по кадрам оперативной съемки, на место происшествия кроме оперативников и экспертов прибыл также кинолог с собакой. Криминалисты изучают место преступления, параллельно ведется розыск подозреваемого.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, на место двойного убийства прибыла заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева. Она координирует работу правоохранительных органов.

Ранее "РГ" сообщала, что тела двух женщин (по неофициальным данным, это мать и дочь) были найдены в квартире дома на Каширском шоссе. Эксперты считают, что смерть обеих наступила от ударов тяжелым предметом. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео

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