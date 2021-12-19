Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале опубликовала видео с места убийства двух женщин.

Судя по кадрам оперативной съемки, на место происшествия кроме оперативников и экспертов прибыл также кинолог с собакой. Криминалисты изучают место преступления, параллельно ведется розыск подозреваемого.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, на место двойного убийства прибыла заместитель Нагатинского межрайонного прокурора Ирина Михеева. Она координирует работу правоохранительных органов.

Ранее "РГ" сообщала, что тела двух женщин (по неофициальным данным, это мать и дочь) были найдены в квартире дома на Каширском шоссе. Эксперты считают, что смерть обеих наступила от ударов тяжелым предметом. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.