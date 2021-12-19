Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве

Как сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК, мужчину 1969 года рождения задержали в ходе совместной операции СК и уголовного розыска. По неофициальным данным, он убил свою жену и тещу на фоне скандала.

Вскоре мужчину доставят на допрос в Нагатинский межрайонный следственный отдел. Оперативная группа продолжает работать на месте преступления, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в квартире на Каширском шоссе были найдены убитыми пожилая женщина и ее дочь. Возбуждено уголовное дело, прокуратура взяла расследование под контроль.