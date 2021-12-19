Синоптик предрек Москве самый холодный день с 1978 года

Ближайшая среда, 22 декабря, станет в Москве самым холодным днем с 1978 года. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Будущая неделя, по его словам, будет по-настоящему морозной. Уже предстоящей ночью в столичном регионе температура воздуха упадет до минус 4-9 градусов, а в понедельник днем будет не выше минус 7-12 градусов, вечером - минус 10-15 градусов.

Во вторник станет еще холоднее. В утренние часы прогнозируется до 20 градусов мороза, а днем - до минус 17 градусов.

"А "полночь года" - в народе так называют самую длинную ночь - станет самой морозной в текущем сезоне, - рассказал ТАСС Тишковец. - В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17-22 градусов, после полудня - до минус 14-19 градусов, что на 10-12 градусов ниже среднесуточной нормы".

По словам синоптика, 22 декабря станет и самым холодным днем в Москве с 1978 года.