Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей

На лечение пациента с коронавирусной инфекцией в Москве в среднем уходит 240 тысяч рублей. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он рассказал, что на лечение больных, находящихся в реанимации, требуется больше денег, нежели на "легких" пациентов.

- Если в среднем считать, то выходит где-то около 240 тысяч рублей на человека, - объяснил Собянин в эфире телеканала "Россия 1". - Значит, четверть миллиона - один больной в стационаре".

За последние сутки в Москве, по данным оперштаба по борьбе с вирусом, выявлено 3013 новых случаев COVID-19.