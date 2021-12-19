Собянин: Новых антиковидных ограничений в новогодние праздники не планируется

Власти Москвы не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса на новогодние праздники. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, город пока что продолжает жить в рамках существующих ограничений. Например, жителям Москвы по-прежнему нужно носить маски в транспорте, магазинах и других общественных местах. Решения о дополнительных мерах, заметил Собянин, принимаются только в случае плохо контролируемого или неконтролируемого роста заболеваемости коронавирусом.

Глава города подчеркнул, что при ухудшении эпидемиологической обстановки о новых ограничениях объявят заранее, но пока этого не требуется.