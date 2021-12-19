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Рубрика: Общество

В ближайшие часы в Москве начнется сильное похолодание

Текст: Ирина Огилько

В столице в ближайшие часы начнет подмораживать. К 19:00 на термометрах будет ниже нуля градусов. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Ночью столбики термометров опустятся до -8…-6°С. Понижение температуры приведет к образованию гололедицы. Ухудшат ситуацию осадки. Снег и мокрый снег будут идти почти всю ночь. Выпадет до 2 см осадков.

Горожан попросили быть осторожными на улице. При управлении транспортным средством строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию.

Коммунальные службы мониторят состояние улично-дорожной сети. Согласно регламенту, убирают дорогу.

На опасных участках, в первую очередь, МКАД и в ТиНАО, организовано дежурство тягачей.

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