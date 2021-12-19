В ДТП под Ярославлем погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами столкновения трех автомобилей в Ярославской области.

Авария произошла около 21:20 субботы в Рыбинском районе. На 66 километре трассы Ярославль-Рыбинск Chevrolet столкнулся с шедшей в попутном направлении "Газелью", а затем врезался в ехавший навстречу Mitsubishi.

- По предварительной информации, водитель Chevrolet 1973 года рождения не выбрал безопасный боковой интервал для движения, - рассказали в УМВД по региону.

Водители Chevrolet и Mitsubishi, а также двое пассажиров японской иномарки - мужчина и женщина 1970 года рождения - скончались на месте аварии.