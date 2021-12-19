В Подмосковье открылась выставка, посвященная владельцам имения "Ильинское-Усово"

Рублевка с самого начала была царской дорогой. По ней ездили русские цари в Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в конце XIV века учеником Сергия Радонежского, который благословлял царей на царство.

Дядя императора Николая II, великий князь Сергей Александрович в 1884 году привез в Ильинское из Санкт-Петербурга свою молодую жену, первую красавицу Европы, принцессу Елизавету Гессенскую. Елизавета была внучкой английской королевы Виктории. Она отказала многим женихам, в том числе и будущему немецкому императору Вильгельму II. В России она стала именоваться Великой княгиней Елизаветой Федоровной.

Сергий Александрович любил Ильинское как "тип русской деревни". Здесь окружали молодоженов Москва-река, поля, леса, знаменитые усадьбы Архангельское, Никольское, Петровское, Кораллово, обитель Преподобного Саввы.

У всех есть заветные места, куда тянет как в родительский дом. Но еще тянет и туда, где прошло духовное становление.

Ильинское обязано своим названием храму пророка Илии, который сохранился до наших дней. В Смутное время, когда русскому государству грозила потеря национальной независимости, Ильинское сильно пострадало, но к середине XVII века вновь возродилось, когда хозяином стал дядька будущего царя Петра Великого боярин Иван Стрешнев.

Согласно императорскому указу первой августейшей владелицей имения стала мать Великого князя Сергея Александровича. Первым проложил дорогу в подмосковное имение император Александр II ,он подписал указ об образовании "Общества попечения о раненых и больных воинах", позже преобразованный в "Российское общество Красного Креста".

Границы усадьбы расширялись. Вместе с Ильинским император Александр II для своей жены купил еще и имение Усово, на другом берегу реки.

После смерти императрицы Марии Александровны унаследовавший в 1892 году имение ее сын Сергей Александрович построил в Усово новый дом. Сейчас там резиденция президента России.

В 1891 году Сергей Александрович стал генерал-губернатором Москвы. Его канцелярия в том числе расположилась и в Ильинском, и имение зажило государственной жизнью.

В имении случилась трагедия. В родах умерла жена Великого князя Павла Александровича, брата Сергея Александровича - Александра. Гроб с телом Великой княгини Александры Георгиевны крестьяне провожали шестнадцать верст до железнодорожной станции, откуда ее прах отправился в Санкт-Петербург для захоронения в Петропавловской крепости.

Сергей и Елизавета по очереди сидели с новорожденным. Дмитрий выжил и с сестрой Марией остались жить при Сергее Александровиче и Елизавете Федоровне.

Павел и Мария стали наследниками Ильинского после гибели Сергея Александровича от бомбы Каляева в 1905 году, Елизавета Федоровна оставила мир светский и на все свое богатство построила Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

Неподалеку от Ильинского храма во время Русско-японской войны Елизавета Федоровна построила лазарет в память погибшего мужа Сергея Александровича. В советские годы здесь была библиотека.

Теперь в лазарете открылась экспозиция "Российского общества Красного Креста и августейших владельцев императорской усадьбы".

- Экспозиция выставки посвящена истории великокняжеской резиденции "Ильинское-Усово", - рассказала председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова на открытии экспозиции. - Работа нашей команды очень трудная, она требует полного служения делу. В сегодняшнем мире провозглашать традиционные ценности надо иметь большое мужество.

- Анна Витальевна, чем ценна эта выставка?

- Она уникальна, потому что находится в мемориальных стенах. Сохранение историко-культурного и архитектурного наследия единственного в Подмосковье императорского имения "Ильинское-Усово" очень важная часть нашей работы по возрождению отечественной культуры. Сохранены исторические полы, потолок, тканевая обивка стен китайским шелком, фрагменты которых стали частью экспозиции.

В экспозиции размещено свыше 300 экспонатов, фотографий и документов о благотворительной и подвижнической деятельности владельцев имения "Ильинское-Усово".

Выставка "Российского общества Красного Креста и августейших владельцев имения "Ильинское-Усово" в здании лазарета войдет в первый подмосковный музейно-туристический кластер "Императорского маршрута" в Подмосковье, который объединит три исторических здания имения - Лазарет и Родильный приют в Ильинском и здание народного училища в Усово.

К февралю 2022 года в этих зданиях будут созданы первый в России Музей охраны материнства и младенчества в Ильинском и Музей школы и детства.

"Императорский маршрут" поможет людям из самых отдаленных уголков России еще раз убедиться, что Москва и Подмосковье всегда были сердцем России.