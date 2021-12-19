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19.12.2021 10:27
Рубрика: Общество

В Подмосковье открылась выставка в честь 800-летия Александра Невского

Текст: Татьяна Хорошилова
В просветительском центре "Усово-Спасское" открылась передвижная выставка "Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель российских императоров".
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Экспозиция посвящена житию и истории почитания выдающегося полководца и правителя - Александра Невского, небесного покровителя трех российских императоров: Александра I - победителя в войне с Наполеоном, Александра II -освободителя от крепостного права, а восточных славян - от турецкого, при котором Россия расширила свои земли на востоке, и Александра III - царя-миротворца, в царствование которого не было войн.

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
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Последний раздел экспозиции рассказывает о храмах, возведенных в честь Невского. По словам куратора выставки Андрея Милановича, больше всего возводили храмов в мире в честь Николая Угодника и Сергия Радонежского, на третьем месте - в честь Невского, только в Питере возведено 40 храмов.

Александр Невский родился в мае 1221 года в Переславле-Залесском. Там прошло детство Александра. Сын Великого князя Киевского и Владимирского Ярослава Всеволодовича в 16 лет был призван на княжение в Новгород. В Спасо-Преображенском соборе Переславля был совершен княжеский постриг юного Александра и обряд посвящения в воины.

С востока шли монгольские орды, с запада надвигались шведы и немцы. Чтобы дать отпор неприятелю, князь Александр возглавил русские войска. После высадки шведских войск при впадении реки Ижоры в Неву князь Александр с немногочисленной дружиной 15 июля 1240 года атаковал шведов и полностью разгромил их многочисленное войско. Победа Невского предотвратила потерю Русью берегов Финского залива и остановила шведскую агрессию на новгородские земли. За эту победу народ назвал князя Невским.

Победа усилила политическое влияние Александра Невского, но в то же время способствовала обострению его отношений с боярством, в результате чего он был вынужден покинуть Новгород. После вторжения рыцарей на Русь новгородцы обратились за помощью к князю Александру. В 1241 году он вернулся, собрал войско, изгнавшее захватчиков из русских городов Копорья и Пскова.

Имя князя Александра прославилось по всей Руси.

"Но не одумались рыцари и теперь и в гордости говорили: "Пойдём - погубим князя новгородского и возьмём его в плен".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Александр опять отправился против рыцарей и встретил их на рассвете 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера, где и произошла "злая сеча".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Александр Невский сделал ставку на новую тактику, он как бы пропустил врагов внутрь своей армии, и когда те подумали, что уже победили, Невский замкнул кольцо. Подробности этого столкновения помним со школьной скамьи - как немцы шли "свиньей", как русские 7 верст преследовали немцев по льду.

Князь Александр совершал свои самые известные подвиги в юном возрасте: в 19 лет он разгромил шведов, а в 21 год прославился победой на Чудском озере.

Эта победа не только защитила на долгие годы Русь от посягательств с Запада, но и обеспечила независимость Русской православной церкви и русского народа от Римской католической церкви. Папа Иннокентий IV в 1249 году послал к Невскому своих кардиналов уговорить его перейти в католическую веру, но они ушли от Невского несолоно хлебавши. Александр Невский совершил исторический выбор между Западом и Востоком. Он "отказался от помощи латинского Запада, так как он подразумевала отказ от своей православной веры".

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Татаро-монголы не требовали души, а только дани и подчинения, религиозные вопросы и вопросы управления они не затрагивали. Бесполезно было воевать с Ордой, но, заключив военно-политические союзы, пойдя на тяжелейшие компромиссы, Невский "сохранил лицо народа, его духовный облик".

Такая слава не могла не дойти до великого хана. Отец Невского, Ярослав, был отравлен в Каракоруме, а Невского "вызвали " в Орду к Батыю.

Фото: ТАСС
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С Золотой Ордой Александр Невский выступал как осторожный и дальновидный политик. Он заключил союз для совместной борьбы с татаро-монголами. Получив в 1252 году ханское разрешение на великое княжение Владимирское, Невский подавлял мятежи против "численников" и сборщиков дани, предотвращая новые разрушительные походы на Русь с Востока и попутно добиваясь важных политических льгот. Четыре раза ездил в Орду, добился освобождения русских от обязанности выступать войском на стороне татарских ханов в их войнах.

Благодаря Александру Невскому Русь была избавлена от жестоких монголо-татарских набегов, это стало началом пути к освобождению от монголо-татарского ига. Русь защитила Европу от нашествия монголо-татар.

Александр Невский совершил не только ратные подвиги, но и духовные. Умер князь 27 ноября 1263 года в Городце, недалеко от Владимира, возвращаясь из очередной поездки в Золотую Орду. Существует версия, что его отравили. Перед кончиной он принял монашеский постриг под именем Алексий.

Князь Александр Невский был канонизирован РПЦ в 1547 году. Выставка рассказывает и о советском почитании полководца, на ней представлен плакат знаменитого фильма Сергея Эйзенштейна, где полководец предстает былинным богатырем. Орденом Александра Невского награждали и в царской империи, и в СССР, награждают и сейчас в России.

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