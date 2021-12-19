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19.12.2021,  
11:11
Текст:  Антон Валагин

В России создали ракету для дронов

Фото: vitalykuzmin.net Фото: vitalykuzmin.net
Фото: vitalykuzmin.net

В России создана и испытана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА. Ее носителями станут беспилотники и вертолеты.

Фото: Группа "Кронштадт"
В России начались испытания дрона "Орион" радиолокационной разведки

- Ракета является развитием линейки управляемых боеприпасов ПТРК "Корнет-Д". Проведены десятки успешных пусков с модернизированного вертолета Ка-52М. Также ракету применяли беспилотники "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. На днях появилось видео уничтожения дрона вертолетного типа ракетой, выпущенной БПЛА "Орион" (экспортное название "Иноходца").

Х-БПЛА имеет дальность полета до 10 км и способна эффективно поражать как тяжелую бронетехнику, так и дозвуковые воздушные цели на высоте до девяти километров. Ракета может наводиться как по лазерному лучу, так и с помощью тепловой и телевизионной систем. Кстати, созданный в Туле ПТРК "Корнет" умеет обманывать системы активной защиты танков. Для этого комплекс выпускает две ракеты в одном лазерном луче с задержкой меньше времени срабатывания КАЗ.

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