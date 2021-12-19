"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили до понедельника

Повышенный - "желтый" - уровень погодной опасности будет действовать в Москве до понедельника. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, причина введения повышенного уровня погодной опасности - гололед. Предупреждение будет действовать до 06:00 20 декабря.

Напомним,что в ночь на воскресенье на столицу обрушится снегопад. Днем в воскресенье осадки продолжатся. За сутки (19 декабря) выпадет почти четверть месячной нормы осадков. За 24 часа общий прирост составит до 9 см. Отметим, что сейчас сильный снег идет на северной части города.