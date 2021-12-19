Во Владивостоке открылась выставка художников-авангардистов

В Приморской картинной галерее открылась выставка из собрания музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Подмосковье.

В экспозиции представлены пять шедевров ярких представителей известного творческого объединения начала XX века "Бубновый валет". Это "Букет цветов в синем кувшине" Давида Бурлюка, "Натюрморт с кофейником" Александра Осмеркина, "Городской пейзаж с колокольней" Василия Рождественского и "Портрет девушки в сарафане" и "Городская площадь" Роберта Фалька.

- Русский авангард того времени представляет довольно сложную картину, его характерная черта - стремительная смена стилей, изобилие групп и направлений художников. Игральная карта "бубновый валет" имела старинное французское толкование - мошенник, плут. Художники этого направления воспринимались бунтарями в искусстве, - пояснила куратор выставки Ольга Батиевская. - Мастера молодого поколения с необычайно стремительностью переходили от импрессионизма к модерну, затем к примитивизму, кубизму или экспрессионизму. Когда в 1917 году "Бубновый валет" распался, его участники вошли в новые художественные объединения, продолжая творить непрерывную историю русского искусства.

Особый интерес в экспозиции вызвала фигура Давида Бурлюка. Представленный на выставке "Букет цветов в синем кувшине", написанный в 1945 году, конечно, мало напоминает творчество "короля русского футуризма слова и кисти" периода активности группы "Бубновый валет".

В 1918-1920 годы художник жил и творил во Владивостоке, и культурная жизнь здесь бурлила, газеты буквально пестрели афишами выставок и спектаклей. Бурлюк возглавлял тогда театр-кабаре "Би-Ба-Бо", участвовал в работе театрально-студийной группы "Балаганчик", устраивал конкурсы, много выставлялся, умело привлекая зрителей эпатажными выходками, организовывал выставки в Харбине В 1920 году он с семьей перебрался в Японию, а через пару лет эмигрировал в США. Везде, куда бы ни забрасывала его судьба, он оставался верен идеям авангардного искусства.

В Приморской картинной галерее есть прекрасные образцы творчества российских авангардистов, но, к сожалению, ни одной работы Давида Бурлюка. Зато "Стволы" Роберта Фалька давно вызывают зависть искусствоведов из столичных и центральных музеев России, картина частенько "гастролирует".

- Роберт Фальк был очень музыкальным, картины начал писать с семи лет. Он называл живопись "музыкой для глаз", утверждал, что слышит общее оркестровое звучание всех цветов в картине, а также звучание каждого инструмента (цвета) в отдельности, - рассказала Ольга Батиевская.

В прошлом году на выставке в Третьяковке, посвященной творчеству Фалька, "Стволы" из приморской коллекции были в экспозиции среди 200 работ художника. Как сообщила замдиректора по научно-исследовательской деятельности Приморской картинной галереи Наталья Левданская, эту же картину запросил и музейный комплекс "Новый Иерусалим", где в эти выходные открылась масштабная выставка "Азбука шедевров". Также организаторы выставки попросили прислать им для экспозиции "Портрет М. П. Лентуловой" Аристарха Лентулова, "Портрет Г. Л. Гиршман" Константина Сомова и "Портрет брата Давида с мандолиной" Марка Шагала.

К слову, художник часто писал своего любимого брата Давила, вернувшегося с фронта без ноги. По мнению экспертов, портрет из коллекции Приморской галереи, написанный гуашью на картоне, - наиболее интересный из них. Он отличается "пластической моделировкой, энергичным мазком и цельностью композиции".

Выставка "Музей в гостях" во Владивостоке продлится по 19 июня 2022 года.

Справка "РГ"

"Бубновый валет" - самое крупное творческое объединение раннего авангарда в России (1910-1917 гг.). Его участники ориентировались на наследие Сезанна, точнее на французскую живопись постсезанновского периода - кубизм. Они оказали большое влияние на искусство второй половины XX века. Ядро объединения составляли Михаил Ларионов, Владимир и Давид Бурлюки, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Илья Машков, Петр Кончаловский, членами его были Н. Гончарова, Наталья Гончарова, Казимир Малевич и др.