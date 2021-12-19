В Пензе чиновницу обвинили в покушении на дачу взятки вице-губернатору

Сотруднице администрации Каменского района Пензенской области, мечтавшей стать главой района, предъявили обвинение по статье 291 УК РФ. Чиновница обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий, сообщили в СУ СК по Пензенской области.

- Обвиняемая лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку в размере трех миллионов рублей, чтобы он оказал содействие и поспособствовал в ее победе в конкурсе на замещение должности главы администрации Каменского района, объявленном в начале декабря, - пояснила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался. Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты следователями в ходе осмотра места происшествия.

Обвиняемая признала вину. Суд отправил ее под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.