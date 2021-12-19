Работу шахты имени Рубана в Кузбассе приостановили из-за ЧП

На шахте имени А.Д. Рубана в Кемеровской области из-за аварийной ситуации временно приостановили горные работы. Из-за нагревания угольного пласта на поверхность уже вывели 120 горняков.

Как пояснили ТАСС в компании-владелице, вентиляция работает в нормальном режиме, газовая обстановка также в норме. К тому же, на предприятии действует система, позволяющая отслеживать местонахождение каждого горняка, поэтому эвакуация оставшихся восьми рабочих под контролем, а пострадавших среди уже вышедших нет.

Тем временем областная прокуратура начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.