В премьерной афише омских театров преобладают комедии

Новости

НАТО обсудит предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе 17:21
Врач назвал пациентов, которые тяжелее всего переносят COVID-19 17:02
Муж похитившей 23 млн рублей кассирши арестован в Ачинске 16:39
Гинцбург рассказал о лекарстве, подавляющем размножение COVID 16:24
В Австралии число детей, погибших на батуте, выросло до шести 16:09
Глава Минздрава рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей 15:54
Биатлонистка Резцова стала третьей на этапе Кубка мира во Франции 15:52
Штамм "омикрон" стал доминирующим в Британии 15:47
Врач: Некоторые пациенты с ковидом в Москве теряли слух и зрение 15:44
Песков рассказал про эпидбезопасность Путина 15:37
Гинцбург объяснил, когда появится вакцина от коронавируса для детей с 6 лет 15:33
The Economist: Россия быстро заменит SWIFT своим аналогом 15:31
Собянин: На лечение пациента с COVID в Москве тратят около 240 тысяч рублей 15:28
Песков назвал противников вакцинации от коронавируса "опасными дураками" 15:23
Гинцбург рассказал, когда закончится пандемия коронавируса 15:21
Песков: Путина гнетет статистика смертности от коронавируса в России 15:16
Гинцбург: "Спутник V" можно обновить за пару недель 15:12
Читатели WP раскритиковали высокомерное отношение НАТО к России 15:11
Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации 15:11
Попова назвала условия для закрытия границ 14:48
Генсек НАТО выступил против проведения конференции с РФ о сферах влияния 14:42
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео 14:41
“Спутник V" могут поставить в страны Африки бесплатно 14:41
Синоптик предрек Москве самый холодный день с 1978 года 14:21
Мишустин подписал распоряжение о преобразовании издательства "Наука" 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
Вырос спрос на прививочные туры за рубеж
19.12.2021 16:00
Рубрика: Культура

В премьерной афише омских театров преобладают комедии

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В Омске стали ставить больше комедийных спектаклей. Таков запрос общества в условиях пандемии. Люди хотят отвлечься от грустных мыслей, и режиссеры идут им навстречу. Новый театральный сезон отмечен сразу несколькими премьерами в веселом жанре. Одна из последних - "Примадонны" - в "Пятом театре".
"Примадонны" в "Пятом театре" - самые настоящие, но очень обаятельные мошенники. Фото: "Пятый театр" "Примадонны" в "Пятом театре" - самые настоящие, но очень обаятельные мошенники. Фото: "Пятый театр"
"Примадонны" в "Пятом театре" - самые настоящие, но очень обаятельные мошенники. Фото: "Пятый театр"

Зрители разобрали билеты еще задолго до премьеры. И в этом нет ничего удивительного. Пьеса, за которую взялись постановщики, уже давно завоевала популярность в мире. Комедию "Примадонны" американский драматург Кен Людвиг написал в 2004 году. И вот она - в афише "Пятого театра".

Фото: Пресс-служба Театра Вахтангова
В Москве сыграли спектакль о Сулержицком, без которого не было бы системы Станиславского

История с переодеваниями чем-то напоминает знаменитый фильм "В джазе только девушки". Правда, главные герои перевоплощаются в женщин не из-за смертельной опасности. Два актера-неудачника мечтают разбогатеть. И заметка в газете об умирающей миллионерше, которая не прочь поделиться наследством с племянниками, которых она не видела с раннего детства, наталкивает их на мысль - предстать перед старушкой в их образе. Правда, потом оказывается, что речь идет не о племянниках, а о племянницах. Но разве способна такая мелочь остановить предприимчивых артистов?

- Наша жизнь зачастую напоминает дурной фарс. С пустыми хлопотами, нелепыми тратами и переживаниями, лишенными всякого смысла. И так происходит до тех пор, пока в дело не вступает любовь. И тогда все преображается, - интригует режиссер спектакля Владимир Михельсон.

Счастливый конец. Зрители рукоплещут стоя. "Отличная комедия с прекрасным юмором. Такие забавные недоразумения. Фокстрот уморителен. Давно я так не смеялся", - признаются они.

На ура принимают омичи премьеру "Свадьба Кречинского" в Омской драме. Комедия Сухово-Кобылина, написанная в 1854 году, до сих пор в тренде.

Историю, полную приключений, мистики и юмора, омского автора Валерия Мамонтова "Доспех" дают в театре "Галерка". Забавная коллизия забытой в машине сумочки легла в основу водевиля "Беспечный влюбленный" на сцене Музыкального театра. И следом - еще одна премьера "Свадьба Фигаро" - по опере Моцарта и пьесе Бомарше. Судя по всему, эпоха розыгрышей, маскарадов и обманов не теряет актуальности. Впрочем, чтобы быть убедительными, труппе пришлось изрядно попотеть.

- Опера и в музыкальном, и в вокальном плане весьма непроста. Требует полного состава и хороших инструментов. Но сами тексты так саркастичны, смешны и актуальны, что мы работали над ней с особым азартом и удовольствием, - признается дирижер-постановщик Юрий Соснин.

А в репертуаре театра "Новая Антерприза" - только постановки по забавным сюжетам классиков и современников с участием ведущих омских актеров. Площадка очень быстро стала популярной, аншлаги здесь уже становятся привычными.

- Зрителей, уставших от пандемии, можно понять. Смех прекрасно снимает стресс. Поэтому комедии сейчас - та самая соломинка, за которую цепляешься. А для нас такие постановки - способ не терять квалификацию из-за вынужденных ограничений. Поэтому шалим повсюду, где есть хорошая команда, - делится актер Омского театра драмы Александр Гончарук. - Впрочем, творчество вирусам неподвластно. У театров, в том числе и новых, есть и вполне серьезные планы. "Стакан воды" Эжена Скриба, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уальда, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери и многое другое. Играть это - настоящее счастье. И видеть, надеюсь, тоже.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Песков убежден, что ВОЗ признает "Спутник V" в течение нескольких месяцев
Попова назвала условия для закрытия границ
Удар российских дронов-камикадзе по боевикам показали на видео
Глава МИД Турции рассказал о попытках подрыва отношений Москвы и Анкары
Вильфанд: Изменение климата в РФ приведет к волнам аномальной жары летом
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"