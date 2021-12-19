В премьерной афише омских театров преобладают комедии

В Омске стали ставить больше комедийных спектаклей. Таков запрос общества в условиях пандемии. Люди хотят отвлечься от грустных мыслей, и режиссеры идут им навстречу. Новый театральный сезон отмечен сразу несколькими премьерами в веселом жанре. Одна из последних - "Примадонны" - в "Пятом театре".

Зрители разобрали билеты еще задолго до премьеры. И в этом нет ничего удивительного. Пьеса, за которую взялись постановщики, уже давно завоевала популярность в мире. Комедию "Примадонны" американский драматург Кен Людвиг написал в 2004 году. И вот она - в афише "Пятого театра".

История с переодеваниями чем-то напоминает знаменитый фильм "В джазе только девушки". Правда, главные герои перевоплощаются в женщин не из-за смертельной опасности. Два актера-неудачника мечтают разбогатеть. И заметка в газете об умирающей миллионерше, которая не прочь поделиться наследством с племянниками, которых она не видела с раннего детства, наталкивает их на мысль - предстать перед старушкой в их образе. Правда, потом оказывается, что речь идет не о племянниках, а о племянницах. Но разве способна такая мелочь остановить предприимчивых артистов?

- Наша жизнь зачастую напоминает дурной фарс. С пустыми хлопотами, нелепыми тратами и переживаниями, лишенными всякого смысла. И так происходит до тех пор, пока в дело не вступает любовь. И тогда все преображается, - интригует режиссер спектакля Владимир Михельсон.

Счастливый конец. Зрители рукоплещут стоя. "Отличная комедия с прекрасным юмором. Такие забавные недоразумения. Фокстрот уморителен. Давно я так не смеялся", - признаются они.

На ура принимают омичи премьеру "Свадьба Кречинского" в Омской драме. Комедия Сухово-Кобылина, написанная в 1854 году, до сих пор в тренде.

Историю, полную приключений, мистики и юмора, омского автора Валерия Мамонтова "Доспех" дают в театре "Галерка". Забавная коллизия забытой в машине сумочки легла в основу водевиля "Беспечный влюбленный" на сцене Музыкального театра. И следом - еще одна премьера "Свадьба Фигаро" - по опере Моцарта и пьесе Бомарше. Судя по всему, эпоха розыгрышей, маскарадов и обманов не теряет актуальности. Впрочем, чтобы быть убедительными, труппе пришлось изрядно попотеть.

- Опера и в музыкальном, и в вокальном плане весьма непроста. Требует полного состава и хороших инструментов. Но сами тексты так саркастичны, смешны и актуальны, что мы работали над ней с особым азартом и удовольствием, - признается дирижер-постановщик Юрий Соснин.

А в репертуаре театра "Новая Антерприза" - только постановки по забавным сюжетам классиков и современников с участием ведущих омских актеров. Площадка очень быстро стала популярной, аншлаги здесь уже становятся привычными.

- Зрителей, уставших от пандемии, можно понять. Смех прекрасно снимает стресс. Поэтому комедии сейчас - та самая соломинка, за которую цепляешься. А для нас такие постановки - способ не терять квалификацию из-за вынужденных ограничений. Поэтому шалим повсюду, где есть хорошая команда, - делится актер Омского театра драмы Александр Гончарук. - Впрочем, творчество вирусам неподвластно. У театров, в том числе и новых, есть и вполне серьезные планы. "Стакан воды" Эжена Скриба, "Портрет Дориана Грея" Оскара Уальда, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери и многое другое. Играть это - настоящее счастье. И видеть, надеюсь, тоже.