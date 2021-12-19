Жители Сибирской Долины добились первых успехов в борьбе за справедливость

- Иначе и быть не могло, - сказал корреспонденту "РГ" известный в крае адвокат Олег Пронин. - В протоколе об административном правонарушении не дана квалификация действий моей подзащитной. Из этого документа вообще непонятно, в чем виновата Диана Заварзина.

Напомним, что в полиции на мать троих детей Диану Заварзину и 16-летнего школьника Максима Ломакина как организаторов фотокрика "За чистую воду" составили по два протокола. Судебное заседание по первому делу состоялось через четыре дня после акции сибдолиновцев. Диана не успела даже нанять адвоката и получила штраф в 15 тысяч за вовлечение собственных детей в "несогласованную публичную акцию".

А подростку Ломакину комиссия по делам несовершеннолетних вынесла предупреждение за "невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности".

Вскоре защищать Диану и Максима взялся адвокат Олег Пронин, а прокуратура Центрального района решила опротестовать решение комиссии в отношении Ломакина. 23 декабря Центральный районный суд Барнаула рассмотрит протест прокуратуры.

Олег Пронин, изучив протокол, по которому комиссия в составе 14 человек выносила свое решение, пришел в полное недоумение: он составлен так же странно, а потому тоже непонятно, за что же был наказан Максим Ломакин.

Кстати, выяснилась еще одна неприятная подробность в этой истории. После фотосессии, длившейся три минуты, Диану, у которой младшей дочке четыре года, и несовершеннолетнего Максима держали в отделе полиции семь часов.

По закону вместе с Максимом положено было находиться кому-то из родителей или педагогу, но их не было. По словам Максима, ему удалось дозвониться дежурному прокурору.

В ответ услышал: "Мы в курсе". И томительное сидение продолжилось.

Поселок Сибирская Долина был построен 10 лет назад, и почти все это время его жители просили власть решить проблему водоснабжения. Они обращались и писали письма во все возможные инстанции, но ничего не менялось.

Есть толстая кипа документов, свидетельствующих о том, что вода в поселке не пригодна для питья. Спрашивается: как поставщик воды - ООО "Агидель" - получил лицензию, если она постоянно не соответствует нормам СанПин?

У Дианы Заварзиной за нынешний год вышли из строя три посудомоечные машины. Причина - накипь на тенах. Недавно по той же причине возили в ремонт стиральную машину. "В семейном бюджете траты на питьевую воду - одна из главных строк", - говорит Диана.

В последнее время по проблеме водоснабжения в Сибирской Долине высказывались губернатор, депутаты Госдумы, муниципальные чиновники, а также местный уполномоченный по правам человека.

В сухом остатке от их речей остается дата - конец 2023 года. К этому сроку власти обещают построить новую водонапорную башню со станцией водоочистки.