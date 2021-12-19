Жителя Томска осудили за фото Геббельса на сайте "Бессмертного полка"

Двадцатилетний житель Томска, признанный виновным в реабилитации нацизма, оштрафован на 200 тысяч рублей.

Томский областной суд установил, что 7 мая 2020-го и 2 мая 2021 года фигурант с помощью мобильного телефона оформил заявку на размещение фото министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса на сайте "Бессмертного полка". Молодой человек собирался выставить изображение одного из ближайших сподвижников Адольфа Гитлера в одном ряду с портретами ветеранов Великой Отечественной войны для публичной демонстрации неограниченному кругу лиц.

В итоге суд по делу о реабилитации нацизма приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Кроме того, молодой человек на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.