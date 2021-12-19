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19.12.2021 12:25
Рубрика: Власть

В Дагестане сельхозярмарки помогли снизить цены на продукты питания

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Сельскохозяйственные ярмарки в Дагестане стали традиционными. Нынешняя расположилась в старой части Махачкалы, для этого освободили несколько кварталов улицы Пушкина. Всего для продавцов было установлено около 50 павильонов.
Фото: Минсельхозпрод РД Фото: Минсельхозпрод РД
Фото: Минсельхозпрод РД

Экологически чистую и качественную продукцию на ярмарке представили сельхозпроизводители и перерабатывающие предприятия почти из всех районов Дагестана. Посетители имели возможность приобрести практически любой вид продукции по ценам ниже рыночных.

Фото: istock
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Как отметил посетивший ярмарку министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Баттал Батталов, регулярно проводимые ярмарки позволили стабилизировать цены на продовольственном рынке региона. После обращений жителей республики существенно было увеличено количество реализуемого мяса, как говядины, так и баранины.

По данным Дагестанстата, в ноябре средняя стоимость килограмма говядины в республике составляла 440 рублей, баранины - 428 рублей. В то же время, на ярмарке килограмм мяса можно было приобрести за 300-320 рублей.

"В ярмарке реализуют свою продукцию около 300 сельских тружеников. Мы рассматриваем ярмарки, как один из рычагов, который позволяет удерживать цены на продовольствие. Кризисные явления наблюдаются во всем мире, и они влияют на цены, но в Дагестане сейчас одни из самых низких цен на продовольствие в стране", - сказал руководитель Минсельхозпрода РД.

Посетивший предыдущую сельскохозяйственную ярмарку глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что цены, вкусовые качества и разнообразие представленных товаров его приятно удивили.

"Такие инициативы очень востребованы. Это выгодно и покупателям, и продавцам. Последние получают возможность реализовать продукцию, не думать о том, где бы разместиться, а люди могут приобрести продукцию непосредственно у производителя, без посредников. Другой аспект - это качество. Мы удостоверились в том, что вся продукция свежая, прямо с грядки. Ярмарки следует сделать регулярными, об этом просят сами аграрии. Сейчас стоит задача, как создать им условия, выбрать площадки и оснастить торговые точки, кассовые аппараты, холодильное оборудование. Все это мы будем готовы взять на себя", - заявил руководитель региона.

В Минсельхозпроде РД быстро откликнулись на предложение и заявили о намерении построить в Махачкале постоянно действующую крытую агроплощадку. Места для торговли производителям предоставят бесплатно. Перекупщиков обещали не допускать. Для получения торгового места будет необходимо предъявить документ о том, что продукция произведена в своем хозяйстве или на своем участке.

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