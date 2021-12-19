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19.12.2021 13:00
Рубрика: Культура

Из мебели и книг Иосифа Бродского составили "Натюрморт"

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
В Петербурге готовится к открытию новый музей поэта Иосифа Бродского. Экспозиция, в которой будут представлены только подлинные мемориальные предметы, связанные с жизнью и бытом Нобелевского лауреата, разместится в пространстве, где он никогда не был - музее Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Но связь этих двух величайших фигур русской поэзии ХХ века очевидна, а новый проект добавляет в этот канат еще одну прочную нить.
Натюрморт эскиз экспозиции Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме Натюрморт эскиз экспозиции Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Натюрморт эскиз экспозиции Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

В 2005 году в Фонтанном доме появилась первая в России музейная экспозиция, связанная с Бродским - его "Американский кабинет", где поэт написал эссе о своей коммуналке "Полторы комнаты". Хотя коллекция начинает формироваться в 1990 году, когда с согласия самого Бродского его друг историк Яков Гордин передал в музей вещи из ленинградской квартиры поэта. Предметы и книги из небольшого городка Саут-Хедли отправила в Петербург вдова поэта Мария Соццани. Параллельно - и трудно - шло превращение в музей тех самых "полутора комнат" в коммунальной квартире в Доме Мурузи. Сегодня концепция этого пространства - подлинная пустота. "…обстановка и имущество… утрачено и никогда не вернется", - писал сам Бродский.

Фото: Татьяна Сухановская
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А вот в Фонтанном доме насчитывается более четырех тысяч единиц хранения, связанных с биографией поэта. И, по словам директора музея Анны Соколовой, новая экспозиция под названием "Иосиф Бродский. Натюрморт" - это попытка иного осмысления и всего собрания меморий Бродского, и результатов многолетних исследований, и новых форм музейной работы. В ее основу положен популярный сегодня принцип "вещи рассказывают историю", а девизом можно считать строку из одноименного стихотворения: "Вещь есть пространство, вне// коего вещи нет".

- В поэтическом языке Бродского, в его текстах вещи занимают особое место, имеют ключевое значение, - поясняет Соколова. - И вещами мы иллюстрируем его поэтический рассказ, его биографию. Принципиальная позиция - только подлинными.

Композиционно это натюрморт в искусствоведческом смысле, собрание предметов. Его придумали художник Сергей Падалко и историк Павел Котляр, который участвовал в создании негосударственного музея в Доме Мурузи и стал хранителем новой экспозиции в Фонтанном доме. В Американском кабинете вещи были расставлены в некоем подобии пространства для жизни, в "Натюрморте" диван, секретер, степлер, открытки, фотографии и даже корзинка для бумаг в совокупности представляют собой художественное высказывание, которое дополнит не привычные музейные этикетки, а томики со стихами Бродского - бери и читай. Подлинные автографы и рукописи, которые нельзя постоянно выставлять в витринах, выложат на специальном сайте.

Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

- Когда умерли родители, я оказался неформальным душеприказчиком семьи в том, что касается творческого и мемориального наследия Бродского, - рассказывает Яков Гордин. - Александр Иванович просил меня позаботиться об архиве. Но это ведь не только рукописи. Это книги, автографы, фотографии, открытки со всего света - для советского глаза необычайной красоты. Бродский любил украшать этим свой стол - это то, что он держал в руках, что было для него ценно. То есть все это - не мемориальное, другое, но очень выразительное.

Фото: Юрий Лепский
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Погрузиться в новое музейное пространство можно будет с 22 декабря. Специально для него пришлось освободить директорский кабинет на третьем этаже. По новой "лестнице Бродского", которая раньше была служебной, теперь можно попасть сразу на две абсолютно разные по форме литературные экспозиции: подлинное мемориальное пространство - квартира Анны Ахматовой и собрание вещей, привязанных не к месту, но к его духу. Поразительно, но слова Deus conservat Omnia ("Бог сохраняет все"), начертанные на воротах Шереметевского дворца - Фонтанного дома, имевшие особое значение и для Ахматовой, и для Бродского, ставшие началом его посвящения Ахматовой, сбылись в биографии обоих.

Стол-бюро двухтумбовый Бродского из квартиры в Нью-Йорке. Фото: Предоставлено Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Два петербургских музея Бродского отныне будут сосуществовать по соседству: от Дома Мурузи до Фонтанного дома - 10 минут неспешным шагом по Литейному проспекту. Однако Гордин считает, что это ни в коем случае не породит конкуренцию, но даст умножение смыслов: "Людей, интересующихся Бродским, хватит на оба музея".

Кстати

Вместе с новой концепцией пространства музей Анны Ахматовой внедряет и новые принципы работы с посетителями - сезонные. Однако не по временам года, а по смыслам и категориям. К примеру, тема времени была довольно значимой и для Бродского, и для Ахматовой. В соответствующем сезоне их произведения могут быть дополнены перфомансами, художественными выставками, презентациями исследований. Тему первого сезона - 2022 объявят 21 марта - во Всемирный день поэзии.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Иосиф Бродский

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