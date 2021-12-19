На Пушкинском театральном фестивале сыграли спектакль "Нос" Гоголя

В Псковском театре драмы имени Пушкина продолжается Пушкинский фестиваль. Севастопольский ТЮЗ дважды сыграл свой новый спектакль "Нос" по повести Гоголя. Выпустила его известный петербургский режиссер Яна Тумина. Постановка уже отмечена Гран-при IV фестиваля севастопольских театров "ТОН-2021", а также зрительским главным призом. Она также стала номинантом Национальной премии спектаклей для детей "Арлекин" (Петербург, 2022).

На сцене ожили парадоксы и чудеса, фантастический мир великого комедиографа, где "все не то, чем кажется". И Петербург, и Невский проспект, по которому разгуливает Нос. Странное происшествие: у чиновника Ковалева пропал … нос (не часы, перчатки или ботинки). В то же время цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает в хлебе чей-то нос и выкидывает его в Неву…

Корреспондент "РГ" задала вопросы режиссеру.

Вы уже обращались прежде к произведениям Гоголя?

Яна Тумина: Это моя первая постановка Гоголя. Случилась она благодаря встрече с актерами Севастопольского ТЮЗа - я приехала туда проводить лабораторию, знакомилась с труппой, как обычно - в надежде обнаружить подходящий для людей и места материал. Не всегда это случается, но тут совершенно определенно пришли и автор, и произведение.

Я предложила провести читку "Носа", особый тип разбора - визуализация текста, первой главы повести. Так обнаружился "цирюльник Иван Яковлевич" и попадание в гоголевскую интонацию многих актеров. Стало понятно, что в этом театре может возникнуть интересная работа.

Трагическая буффонада - написано в программке. Можно сказать, что это и неправдоподобная история, и сон, и почти анекдот, чепуха…

Яна Тумина: Эти слова мы встречаем и у самого автора, и у критиков, описывающих "Нос", но сочиненный жанр - трагическая буффонада - открылся в процессе работы: экспрессия и пессимизм, яркость и мрачность, все на стыке, мы искали соответствий гоголевской атмосфере и смыслам и попали в такой способ острого буффонного существования людей и предметов, в котором все же звучит трагический пессимизм Гоголя.

У Гоголя читаем: "Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия…", и в то же время текст не то чтобы неправдоподобен, но он буквально соответствует реальности, в которой мы живем сейчас. Это поразительно. Мы понимаем, что сегодня особенно возникает рефлексия на этот текст. Вокруг нас и с нашим участием происходит нечто похожее на макабрический цирк, где переплетаются явь и кошмар. Опять растерянность и загнанность маленького человека, потерявшего себя, потерявшего, как ему кажется, самое важное, без чего он жить не может, рушится его социальный статус и амбиции - рушатся его мир и права. Он нелеп и никому не нужен, лишь как источник наживы и насмешки. Мы тоже сейчас понимаем, что без бумажки ничего не значим. Так было всегда, но сейчас достигло своего абсурдного апогея. В принципе, мы все нынче немножко майоры Ковалевы, все потеряны…Все в масках и со справками.

Чем вы заняты теперь?

Яна Тумина: Начало большой работы - репетиции в Петербурге, в МДТ - Театре Европы. Надеюсь, что будет постановка по мотивам антивоенной прозы и поэзии Булата Окуджавы. Это второй мой спектакль в театре Льва Додина (2020 год - "Где нет зимы" по мотивам повести Дины Сабитовой).

Тем временем

В галерее "Цех" театра открылась выставка театральных плакатов и афиш художника и дизайнера Ксении Люстиковой. Представлено более 50 работ. Автор сотрудничает с российскими театрами, ее театральные афиши можно увидеть в Москве, Петербурге, Новосибирске, Иркутске, Воронеже, Томске, Красноярске и других городах. В экспозиции - плакаты к спектаклям "Борис Годунов", "Мертвые души", "Гамлет" - в "Коляда-театре", афиши к спектаклям театра Григория Козлова "Мастерская": "Мастер и Маргарита", "Сирано де Бержерак", "Сны Галатеи", "Анна Каренина". И Великолукский театр - афиша спектакля "Ксения Петербургская", Иркутский ТЮЗ им. Вампилова -"Семейные сцены", петербургский Театр на Васильевском - "Орфей спускается в ад"… Выставка будет открыта до 10 января 2022 года. Вход свободный.

Фото: Пресс-служба Пушкинского театрального фестиваля

Прямая речь

Александр Стройло, заслуженный художник России, главный художник Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина:

- Плакатами и афишами я занимаюсь всю жизнь, в театре и кино, и могу сказать, что выставка замечательная - видим оригинальное прочтение драматургических произведений. Это очень интересно, потому что в большинстве своем театральные плакаты, которые мы видим в России, коммерческие. А это - настоящее плакатное искусство, большая редкость. Спасибо автору.