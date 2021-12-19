Петербуржцы отправят поздравления с Дворцовой площади

В Петербурге жители и гости города теперь смогут отправить поздравительную новогоднюю открытку своим родным и друзьям прямо с Дворцовой площади. Причем открытку авторскую. Такая возможность появилась с сегодняшнего дня благодаря открытию специальной "Новогодней почты" - совместного проекта "Почты России" и газеты "Петербургский дневник".

Адрес, на который уйдет новогодняя открытка, любой в пределах России. Так что можно будет поздравить родственников, проживающих хоть на Камчатке, хоть в Коми. Причем, как сообщили в пресс-службе администрации города, и открытки, и марки будут предоставляться совершенно бесплатно.

Открытки созданы на основе работ юных художников из Петербурга, принявших участие в конкурсе "Главная открытка города". Свои работы прислали более сотни ребят, но призерами конкурса стали четыре юных дарования. Их рисунки и стали основой для открыток.

Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, этот проект напомнит о старой доброй традиции посылать близким именно настоящие, а не электронные поздравления.

"Особенно приятно, что эти открытки созданы на основе рисунков наших талантливых детей", - подчеркнул глава города.

"Новогодняя почта" будет работать до конца года в вечернее время, с 17 до 20 часов. В проекте принимают участие волонтеры, которые помогут заполнить открытку и даже подарят сувенир.