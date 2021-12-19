Краевой суд заменил наказание для главы Геленджика

На Кубани краевой суд рассмотрел апелляцию мэра Геленджика Алексея Богодистова о дисквалификации и заменил ее штрафом в три тысячи рублей. Это постановление поставило точку в уникальной ситуации, которая сложилась в России впервые за десять лет.

В ноябре этого года Геленджикский суд признал виновным главу курортного города в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора), и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год. В случае вступления постановления в силу это означало бы, что мэр, оставаясь в своей должности, не мог бы участвовать в совещаниях, ставить подпись на документах как официальное лицо и принимать какие-либо решения в статусе главы администрации.

Сам Алексей Богодистов неоднократно описывал происходящее в своем аккаунте в соцсетях. В том числе он написал, что интересовался судебной практикой и выяснил: "за последние 10 лет подобных решений (о дисквалификации) в отношении глав российских городов органы суда не выносили" ни разу. Мэр Геленджика обжаловал это решение в суде высшей инстанции. Краевой суд рассмотрел дело и заменил дисквалификацию на штраф в три тысячи рублей. В то же время глава курорта был признан виновным в административном правонарушении по статье "невыполнение законных требований прокурора".

Между тем обстановка вокруг администрации города-курорта далека от спокойной. Уголовные дела в отношении двух бывших вице-мэров направлены в суд: они обвинены в превышении полномочий.