Волгоградка отравилась газом в своей квартире

Жительница Центрального района Волгограда скончалась у себя дома из-за скопления угарного газа в помещении, сообщает пресс-служба следственного управления СК по области.

В одной из квартир дома 43 по проспекту Ленина, где проживала 20-летняя девушка, с 2013 года установлена система принудительной вентиляции в ванной комнате и на кухне. При одновременной работе с газовой колонкой образуется загазованность помещения окисью углерода. Именно отравление угарным газом явилось причиной смерти.

В октябре в ходе проверки квартиры сотрудники организации технического обслуживания не выявили дефектов системы вентиляции. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены лица, допустившие выполнение работ такого качества. Их действиям дадут юридическую оценку.