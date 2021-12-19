Назван простой овощ для снижения давления и укрепления костей

Самый обычный и недорогой овощ, который есть на любом прилавке, способен предотвратить развитие гипертонии и укрепить кости. Как сообщает издание Yahoo News Japan со ссылкой на исследование японских ученых, капуста буквально насыщена минералами и витаминами.

В ней содержатся фосфор, магний, калий а в верхних листьях много бета-каротина, который в организме превращается в витамин А - необходимый для хорошего зрения, здоровья слизистых оболочек, внутренних органов и профилактики простуды. Фолиевая кислота необходима для производства красных кровяных телец и деления клеток.

Особенно важен витамин U - он незаменим для нормальной работы кишечника и желудка. А витамин К имеет коагулирующее свойство, помогает остановить кровотечение. Богатое содержание кальция улучшит состояние костей и зубов. А еще капуста оказалась антидепрессантом: у нее обнаружены свойства снимать психическое возбуждение и напряжение.

Кстати, упоминает издание, ранее ученые из Университета Монпелье во Франции заявили, что в странах, где в меню населения много разных видов капусты, были зафиксированы низкие показатели смертности от коронавируса.

Перед включением этого продукта в свой регулярный рацион стоит проконсультироваться с врачом.