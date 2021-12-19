В Краснодарском крае задержан бывший вице-премьер Крыма Владимир Серов, находившийся в розыске с апреля 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона.

По его данным, в ближайшее время Серов будет доставлен на полуостров. Сейчас его везут в Ростов-на-Дону. Другие подробности не приводятся.

Весной 2019 года в местных СМИ появилась информация о том, что в отношении Серова возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве. Впоследствии глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что бывший вице-премьер объявлен в розыск. Отмечалось, что уголовное дело могло быть связано с его деятельностью на посту главы администрации Судака.

Серов был назначен на должность в Совете министров региона в июле 2017 года. На эту работу он пришел из администрации Судака. В марте 2018 года Серов подал заявление об увольнении по собственному желанию. К эффективности работы заместителя у Аксенова возникли вопросы. По его словам, работа по многим вопросам на должном уровне не была организована.