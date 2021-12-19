В развитие Астраханской области вложат 10 млрд рублей до 2026 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического развития Астраханской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Такое решение принято по указанию президента страны. Согласно документу, регион получит около 9,7 миллиарда рублей бюджетных инвестиций в ближайшие пять лет.

Традиционно одно из значимых мест в экономике субъекта занимает сельское хозяйство. В области выращивают бахчевые и огородные культуры, что создает хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.

Богатые водные ресурсы являются базой для развития рыбной отрасли, а природно-рекреационное и историко-культурное наследие региона, наличие большого количества достопримечательностей открывают возможности для привлечения любителей событийного, паломнического, экологического и спортивного туризма.

Стимулировать ускоренное социально-экономическое развитие региона планируется в том числе через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения.

Запланированные мероприятия позволят повысить привлекательность территории и привлечь в субъект федерации около пяти миллиардов рублей частных инвестиций.

Астраханская область входит в состав Южного федерального округа. Общая площадь региона составляет почти 53 тысячи квадратных километров. Там проживают 997,8 тысячи человек, из которых 33,4 процента - сельское население.