Челябинский аэропорт приостановил полеты из-за снегопада и гололеда

Воскресным утром аэропорт Челябинска задержал несколько рейсов. Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, это связано с сильным снегопадом, который прошел в ночь с 18 на 19 декабря, и гололедицей.

По данным надзорных органов, из-за непогоды приостановили вылеты и прилеты в Москву, Ростов-на-Дону, Сочи, Санкт-Петербург и другие. До 11 часов по местному времени аэропорт закрыли для уборки снега. Два самолета, летевшие в Челябинск, приземлились на запасном аэродроме в Екатеринбурге, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Чтобы не допустить нарушения прав пассажиров, Челябинская транспортная прокуратура организовала мобильную приемную на месте. Она отмечает, что авиаперевозчики выполняют все обязательства перед жителями.