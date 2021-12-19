Крашенинников представил в Екатеринбурге проект об организации местного самоуправления

Выбор территории для представления нововведений не случаен. Крашенинников и родился на Урале, и выбран в Госдуму от Свердловской области, к тому же он уже не первый год возглавляет на территории объединение "Депутатская вертикаль", где всегда "тестируют" применительно к реалиям жизни все законодательные изменения. Вот и на обсуждение новаций в местном самоуправлении собрались руководители десятков уральских городов и сел, в том числе самого северного поселка Пелым. Быть в центре событий помогли цифровые технологии: от таежного муниципалитета до Екатеринбурга - полтысячи километров, но остаться в стороне нельзя, ведь предстоящие изменения коснутся жителей даже самой отдаленной глубинки.

- Нужно, чтобы граждане не страдали от склок между муниципалитетом и регионом. Жителям города или поселка все равно, кто главнее. Важно, чтобы будничные вопросы жизни территории решались четко и понятно, - пояснил цель изменений Павел Крашенинников.

По данным разработчиков законопроекта, сейчас в стране более 20 тысяч муниципальных образований. В ходе предстоящей реформы примерно половина из них поменяет статус, а к руководителям вновь сформированных будут предъявляться повышенные требования. Перестройка, естественно, коснется и Среднего Урала. Сейчас на территории области действуют 94 муниципальных образования. По словам председателя регионального Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной, 20% муниципальных образований области, а это почти два десятка сел и поселков, лишатся самостоятельных органов власти.

- Их не бросят, а объединят в более понятную систему. В таких поселениях давно не хватает кадров и ресурсов для решения вопросов на местах, и власти в подавляющем большинстве случаев адресуют проблемы жителей на вышестоящий уровень, - пояснил свердловским депутатам необходимость сокращения Павел Крашенинников.

Необходимость изменений на территориях признали давно. "Надо принять внятный документ, где все предусмотрено и разложено по полочкам", - пояснил "РГ" председатель Думы Екатеринбурга Игорь Володин.

Нужно, чтобы граждане не страдали от склок между муниципалитетом и регионом

В частности, члены депутатской вертикали одобрили предложенные в новом законопроекте нормы повышенной ответственности глав муниципалитетов перед вышестоящим руководством. Новый закон предполагает, что губернатор вправе спрашивать с мэра за эффективность работы и в случае провала планов и обязательств увольнять.

На обсуждение и внесение своих поправок в новый законопроект у депутатов всех регионов страны не так уж много времени. Документ планируется вынести на очередное чтение в Госдуму в конце января 2022 года.