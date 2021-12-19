На Урале полиция проверит школу, где учительница дала пощечину ученику

В соцсетях опубликовали видеоролик, на котором педагог рвет тетрадь ученика и дает ему пощечину. Инцидент в школе Свердловской области начали проверять сотрудники полиции, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Запись с конфликтом появилась на просторах интернета вчера вечером: автор снял момент, когда учительница разговаривала с шестиклассником и в ответ на его заявления ударила мальчика по щеке. По словам очевидцев, ребят просили сдать тетради, но ученик этого не сделал и просидел на уроке в телефоне. Когда учительница забрала тетрадь, школьник нахамил педагогу.

"Происшествие зафиксировали в полиции Березовского, сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних ведут проверочные мероприятия", - пояснил Валерий Горелых. Он добавил, что на поведение ученика жалуются не в первый раз. В подобных ситуациях могут возбудить дело об административном нарушении - за ненадлежащее воспитание ребенка, а учительницу - наказать за применение грубой силы.